Zona Oeste: IFRR lança edital de processo seletivo com mais de 300 vagas

Os interessados em participar do processo seletivo para concorrer a uma das 335 vagas dos cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio, de Serviços Públicos e Comércio, disponibilizadas pelo CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima), já podem acessar o edital, publicado no endereço http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br/, clicando no link Processo Seletivo 2018.1.

O período de inscrições, que deverão ser efetuadas pelo sistema de inscrições do IFRR (www.certame.ifrr.edu.br), está programado para ocorrer de 14 a 20 de dezembro. Ao todo, foram disponibilizadas 70 vagas para o curso Técnico em Comércio integrado ao ensino médio; 105 para o curso Técnico de Serviços Públicos integrado ao ensino médio; 80 para o curso Técnico em Comércio subsequente ao ensino médio; e 80 para o curso Técnico de Serviços Públicos subsequente.

A seleção será realizada por meio de análise curricular, além do preenchimento dos requisitos previstos no edital para aqueles que vão se enquadrar nas ações afirmativas da instituição, utilizando sistema de cotas. Para concorrer na modalidade dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, os interessados deverão ter concluído o ensino fundamental no ato da matrícula. Já para aqueles que visam concorrer às vagas para a modalidade de subsequente, a comprovação deverá ser de conclusão do ensino médio, também no ato da matrícula.

Aqueles que concorrerão no seletivo da modalidade de integrado passarão por análise do Histórico Escolar referente ao 7.º, ao 8.º e ao 9.º ano do ensino fundamental. Já para os que vão participar do seletivo do subsequente, a análise será do Histórico Escolar referente aos três anos do ensino médio.

Ação afirmativa

Do total das vagas ofertadas (335), metade, ou seja 50%, é reservada à inclusão social por sistema de cotas, atendendo a candidatos que tenham cursado todo o ensino fundamental e médio em escola pública (para a modalidade subsequente) e todo o ensino fundamental (para a modalidade integrado), com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, dentro de cada um dos seguintes grupos: que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas; que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas; e pessoa com deficiência.

Datas

Os interessados deverão ficar atentos aos prazos, que começam com o período da inscrição e que estão descritos no edital. Além disso, devem ficar atentos à documentação exigida para participação do seletivo e da matrícula, em caso de aprovação.

Sheneville Araújo