Zona Oeste: ano letivo começa com extensa programação para alunos do IFRR

Nem só de aulas, explanações, tarefas e trabalhos vivem os estudantes do Campus Boa Vista Zona Oeste do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (CBVZO-IFRR). Pelo menos não foi assim o primeiro dia do ano letivo 2017, terça-feira, 7, para as turmas dos cursos técnicos integrados.

Além da já tradicional mensagem de boas-vindas, informações a respeito da rotina escolar e apresentações dos corpos técnico e docente, os estudantes do CBVZO tiveram uma tarde descontraída com apresentação de dança de salão por integrantes do programa Luz da Vida do Sesc-RR (Serviço Social do Comércio em Roraima), palestra motivacional sobre expectativas com o ensino e a atividade profissional, e rodada de conversas acompanhada de muita pipoca.

Aproveitando a apresentação de dança dos idosos integrantes do programa Luz da Vida do Sesc-RR, que, depois de demonstrarem uma coreografia de bolero, conversaram um pouco com os estudantes relatando que, além da dança, participam de outras atividades, mesmo com mais de 60 anos, a diretora-geral do CBVZO, Cida Medeiros, deixou esta mensagem: “Esta é uma lição para todos nós. Vimos aqui que podemos fazer qualquer coisa, basta a gente se dedicar, inclusive estudar. Se a gente estuda, chega lá. O caminho não é fácil, mas toda a nossa equipe está aqui para ajudar vocês nesse percurso até atingirem a meta”, enfatizou.

E, em um clima de ansiedade, de animação, a estudante Lara Oliveira disse que espera que este ano as aulas sejam melhores e diferentes, apesar de acreditar que as disciplinas a serem passadas serão mais difíceis. “Nas férias, eu cheguei e me preparar para o retorno das aulas porque sei que os estudos são difíceis e que, a cada ano, temos que aprender mais”, comentou.

Raquel Souza, também estudante do CBVZO, acredita que o ano de 2017 será diferente do que passou e com matérias mais difíceis, mas entende que essa dificuldade é necessária para evoluir. “Espero, além de me esforçar mais e melhorar meu desempenho, me integrar mais com todos, colegas e professores”, afirmou.

Após o primeiro dia diferenciado, os alunos dos cursos técnicos em Comércio e em Serviços Públicos do CBVZO seguem, nesta quarta-feira, dia 8, com a programação normal de aulas e com uma atividade extra, que será um encontro com a equipe do Programa de Extensão do IFRR, que apresentará as opções de bolsa e pesquisa para os alunos da unidade de ensino.

Na próxima segunda-feira, 13, será a vez dos estudantes dos cursos técnicos subsequentes do campus passarem por todo esse processo de acolhimento que foi realizado com as turmas do ensino integrado. No dia seguinte, 14, as aulas terão seguimento normal na programação.

Sheneville Araújo