Zé Galeto reforça pedido para Governo atender as indicações parlamentares

O deputado Zé Galeto (PRP) apresentou quatro indicações ao Poder Executivo, com pedidos de melhorias em escolas da Capital e em vicinais na região da Taboca, no município do Cantá, localizado a 36 quilômetros de Boa Vista. As recomendações atendem ao pedido de alunos e agricultores que procuraram o parlamentar como mediador da solicitação.

Para as vicinais I, II,III e IV na Vila do Taboca, no Cantá, as indicações são direcionadas para manutenção e reconstrução de pontes. Como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, na Casa, Zé Galeto tem percorrido diversas regiões nos municípios do interior de Roraima para acompanhar de perto a situação e ouvir as demandas da população.

“Agora mesmo estive na região da Taboca e lá as vicinais estão estouradas, os produtores não tem como trazer os produtos para a cidade e as pontes estão quebradas”, contou o parlamentar e afirmou que isso gera prejuízo para quem sobrevive da produção regional. Sugeriu ainda que a chefe do Executivo percorra mais o interior para que ela conheça a realidade. “O pessoal pede e a gente cobra da governadora e nada acontece. Faço esse pedido mais uma vez que ela ajude esse povo do interior”, completou Zé Galeto.

O parlamentar disse ainda que pais e alunos das escolas estaduais Vanda da Silva Pinto, localizada no bairro Raiar do Sol, e Professora Raimunda Nonato Freitas da Silva, no bairro Santa Tereza, ambas na zona Oeste da Capital, estiveram no gabinete do deputado para apresentar as problemáticas enfrentadas no dia a dia dos estudantes.

“Falta de estrutura, banheiro quebrado, falta de água, centrais de ar com defeito, são vários tipos de problemas. Afeta tantos os pais que ficam preocupados com os filhos que vão para uma escola sem estrutura e, principalmente, os alunos”, disse Zé Galeto. Além desse pedido, o parlamentar pediu ainda que o Governo do Estado olhasse e atendesse as indicações. “Para que quando nós fizéssemos esse pedido, que ela cumpra porque estamos ajudando ela, isso não é um pedido nosso, é um pedido do povo, dos alunos. A gente faz indicações e quase nenhuma é atendida, eu mesmo fiz várias e todas foram em vão”, desabafou.

Yasmin Guedes