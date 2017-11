Zé Galeto pede ao Governo que reforme casa de apoio que atende pessoas carentes

Pela segunda vez, o deputado Zé Galeto (PRP) solicita, por meio de uma indicação, ao Governo do Estado que reforme a Casa de Apoio à Criança e Mãe Carente, localizada na rua Alameda dos Bambus, nº 347, no bairro Pricumã. O parlamentar justifica que o local precisa ser reformado em caráter de urgência, pois já atendeu e precisa continuar atendendo famílias carentes do interior do Estado que precisam vir a Capital para resolver algum problema burocrático ou tratamento de saúde.

“Esta é a segunda vez que faço essa indicação para que o Executivo reforme esta Casa de Apoio. No início do ano ela ainda tinha telhado e uma equipe chegou a ir ao local e realizar a limpeza da área, mas não deu continuidade ao trabalho”, observou o deputado.

Zé Galeto disse também que além da acolhida que as pessoas recebiam no local quando ainda funcionava, elas contavam principalmente com doações, e ele enquanto empresário também chegou a suprir o local nas questões de alimentação e produtos de higiene e limpeza, uma vez que possuía um comércio nas proximidades e via de perto a situação.

“Eu sempre mandava deixar principalmente alimentos para aquelas familias. Em Roraima quase não existem casas de apoio e por isso eu acredito que o Governo deve reformar e reativar esta unidade o quanto antes”, considerou o parlamentar.

A indicação será protocolada nos órgãos da administração pública do Estado para que as providências sejam tomadas.

Tarsira Rodrigues