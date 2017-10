Zé Galeto pede ao Executivo reforma do CPC em Boa Vista

O deputado Zé Galeto (PRP) por meio de indicação parlamentar pediu ao Executivo Estadual a revitalização do Comando de Policiamento da Capital (CPC), localizado na rua Cerejo Cruz, no Centro de Boa Vista.

“Isso é uma solicitação que veio a partir dos policias militares que desempenham suas funções naquele prédio. O Governo precisa viabilizar pelo menos a pintura e o conserto do telhado. Parte da estrutura está caindo, conforme relatos dos policiais e constatação pessoal”, alertou o parlamentar que afirma ter estado no prédio do CPC recentemente e averiguou os problemas.

As indicações já foram lidas no expediente desta terça-feira, 17, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Roraima,e agora deverão ser encaminhadas aos órgãos competentes na administração pública para que os problemas sejam resolvidos.

Zé Galeto pediu ainda que o Governo disponibilize transporte escolar para os alunos do Centro de Atendimento a Pessoa com Surdez (CAS), localizado na avenida Jaime Brasil, no prédio onde funcionava a escola Estadual Princesa Isabel, no Centro de Boa Vista. Segundo o parlamentar esta não é a primeira vez que faz indicações pedindo melhorias para os alunos daquele Centro.

“Primeiro batalhamos para que aquelas crianças tivessem o fornecimento de merenda escolar garantido e graças as Deus o governo se sensibilizou e fomos atendidos. Agora precisamos dar mais mobilidade e proporcionar transporte escolar para esses alunos, pois a maioria deles não possui condução e moram longe do CAS”, disse o parlamentar, ao ressaltar que as crianças estão há dois anos sem transporte escolar na unidade de ensino.

No texto da indicação o parlamentar justifica o pedido ainda baseado na lei que ampara as pessoas com deficiência no Brasil, “segundo (art. 24, VI, do Decreto n°3,298/99), o aluno com deficiência tem os mesmos benefícios conferidos aos demais estudantes, um deles é o transporte escolar que é um direito constitucional, garantido pelo art.208, VII da Constituição Federal”, reforça a indicação.

Tarsira Rodrigues