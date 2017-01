Zé Galeto pede ao Executivo que faça reforma de ponte em Caroebe

O deputado Zé Galeto fez uma indicação ao Executivo, solicitando a reforma ou construção de uma ponte localizada no município de Caroebe, ao sul do Estado. Segundo o parlamentar, as péssimas condições de trafegabilidade por este trecho contribuem para aumentar as dificuldades dos moradores da região.

Além da ponte, Zé Galeto apresentou ainda uma indicação para recuperação da Vicinal- 02, também em Caroebe, trabalho que está sendo concluído pelo Executivo. “Agora fico no aguardo para que a reforma ou construção da ponte, nesta mesma estrada, seja atendida”, disse o parlamentar.

Segundo ele, as péssimas condições de trafegabilidade tanto da vicinal quanto da ponte contribuíam para aumentar as dificuldades dos moradores daquela região. Danificadas pela ação do tempo como a estiagem a as queimadas, aliada à falta de manutenção periódica por parte das autoridades governamentais, a situação prejudicava diretamente os que moram no local, produtores rurais que necessitam da estrada para se locomoverem nas atividades cotidianas.

Zé Galeto informou que a reivindicação foi feita pelos produtores da região. “Um das coisas que sempre faço é escutar muito os produtores rurais, e essa foi uma reivindicação deles. Realmente a estrada estava muito feia. Graças a Deus a obra está sendo executada”, relatou.

As condições ruins da estrada estavam comprometendo a segurança dos moradores, e impedindo o escoamento da produção. Prejudicava ainda o cumprimento do calendário escolar porque os alunos ficam sem o transporte escolar.

A expectativa do parlamentar é que a próxima obra seja a reforma da ponte. “Tenho certeza que será construída porque, como fica na mesma estrada e o Executivo está fazendo a pavimentação do asfalto, essa ponte terá que ser feita para poder dar acesso ao município. Ela está em péssimas condições, intrafegável, pois é de madeira”, disse, Zé Galeto, ao salientar que após o asfalto concluído a tendência é se trafegar com velocidade, e se a ponte não for reformada, corre-se o risco de um acidente grave.

“Quando se trafega no asfalto, anda-se sempre em velocidade avançada e, quando menos se espera já se deparou com a ponte. Então é muito fácil acontecer um acidente, e para que não aconteça essa fatalidade, estou pedindo à governadora que também construa uma ponte compatível com o asfalto”, pediu o parlamentar.

Marilena Freitas