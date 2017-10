Zé Galeto faz indicação ao Governo para recuperação de vicinais em Entre Rios

Ilhados, de mãos atadas, sem poder escoar a produção e prestes a passarem necessidades de outros alimentos que não produzem, os produtores rurais da região de Entre Rios pediram socorro ao deputado Zé Galeto (PRP), para que na condição de membro do Poder Legislativo interceda por eles junto ao Governo do Estado. A localidade fica depois do município de São João da Baliza, a 352 quilômetros de Boa Vista,

As vicinais 15 e 18 de Entre Rios estão intrafegáveis, causando inúmeros prejuízos para os colonos, que dependem exclusivamente da comercialização do que produzem para manutenção das famílias. A situação ainda pode se agravar se os moradores tiverem urgência na área de saúde.

Diante do caos que virou essas duas vicinais, o deputado Zé Galeto fez duas indicações ao Governo do Estado, para que sensibilize e cuide daquela malha viária para garantir o direito de ir e vir da população. Ele pediu a recuperação da vicinal 15 e a manutenção da vicinal 18.

“Recebi um convite para fazer uma visita nas vicinais neste final de semana, e realmente pude constatar que essas vicinais estão em péssimas condições, impedindo o produtor de escoar sua produção. Na vicinal 15 é possível constatar que as bananas estão se estragando dentro dos bananais porque o produtor não tem como tirar”, contou o deputado.

Zé Galeto disse que ainda tentou chegar até aos bananais, mas não teve êxito. Pelo contrário, teve prejuízo. “Fui até na minha caminhonete traçada e, mesmo assim, não consegui passar. A caminhoneta ficou atolada. Fiquei por muito tempo com o carro atolado, e só saí porque veio um trator para puxar o carro”, relatou.

Conforme contou, no local só é possível chegar se utilizar trator. “Todas as duas vicinais estão em péssimas condições, mas a situação da vicinal 15 é a mais crítica”, ressaltou o parlamentar. Segundo ele, a cada dia que a situação se agrava os produtores aumentam a preocupação.

“Entre Rios é uma das regiões mais afastadas, mas que muito produz. Só que os produtores estão sem poder escoar o produto para vender tanto em Manaus quanto em Boa Vista. Eu vi in loco que a situação lá está feia. Peço para a nossa governadora que faça urgente a recuperação daquelas vicinais, porque do jeito que está não tem condições. A população daquela localidade já está passando necessidade porque a renda do produtor rural vem da venda da banana, mandioca, farinha. Se não vende, como pode comprar outros produtos para suprir as necessidades básicas? É preciso agir com urgência para resolver a situação daqueles moradores”, disse.

Marilena Freitas