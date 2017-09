Zé Galeto faz indicação ao Executivo para reformar Escola ‘Ferreirinha’

O deputado Zé Galeto (PRP) solicitou, por meio de indicação, que o Governo do Estado reforme e faça reparos urgentes na estrutura da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Ferreira Souza, mais conhecida como ‘Ferreirinha’, localizada na rua Reinaldo Neves, 558, bairro Jardim Floresta, em Boa Vista.

Na instituição de ensino, segundo denúncias enviadas ao deputado, a estrutura interna e externa do prédio encontra-se precária, com inúmeros problemas, o que tem gerado insatisfação por parte de alunos, pais e funcionários da Escola.

“Visitei a Escola a convite de pais e alunos e pude constatar que a instituição está precisando de uma reforma, além de reparos urgentes na parte elétrica e hidráulica. Faço apelo a governadora para que ela percorra as escolas para verificar a situação de perto e tomar as providências necessárias, para que os alunos e toda a comunidade escolar possam ter um ambiente educacional melhor”, disse o parlamentar.

Zé Galeto ressalta ainda que a reforma é uma reivindicação principalmente dos alunos que anseiam por um ambiente de qualidade. A indicação do deputado já foi lida e protocolada nas sessões ordinárias da Assembleia legislativa de Roraima (ALERR). Também será encaminhada aos órgãos competentes da estrutura do Executivo estadual para que sejam tomadas as providências.

Tarsira Rodrigues

Escola Estadual Ferreirinha