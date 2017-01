ZAP Chame realiza 197 atendimentos em nove meses

Em nove meses de funcionamento, o ZAP Chame – ferramenta para auxiliar a população no combate à violência doméstica e familiar, realizou 197 atendimentos. Esse atendimento ocorre por mensagens via WhatsApp, em que as pessoas que passam por alguma situação de risco ou querem orientações, acionam o ZAP pelo número 98402-0502.

Segundo a coordenadora do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), deputada Lenir Rodrigues (PPS), desse total de 197 pessoas atendidas, 56 foram sobre violência psicológica, 34 violência física e 31 violência moral. “As pessoas ainda estão aprendendo a diferenciar os tipos de violência doméstica e familiar. Ainda se confunde muito a violência psicológica e moral”, disse.

De acordo com ela, o ZAP Chame é uma ferramenta para abrir as portas do atendimento em diversos setores onde a vítima pode ser ajudada. “Fornecemos as informações necessárias para que a pessoa saiba como buscar a Delegacia da Mulher, o próprio Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), o Juizado da Violência Doméstica e Familiar, a Defensoria Pública, a Promotoria de Justiça, ou seja, oferecemos caminhos para que a pessoa inicie esse processo”, explicou Lenir.

Ainda sobre os números do ZAP Chame neste período de instalação, das 197 pessoas atendidas, 12 foram sobre violência patrimonial e cinco sobre violência sexual.

O ZAP Chame surgiu por meio de um Projeto de Resolução Legislativa, de autoria dos deputados Jalser Renier (SD) e Lenir Rodrigues. A ferramenta já existe em outros estados e segundo a deputada Lenir, foi verificado que em Roraima também seria necessário. “O atendimento é feito 24 horas por dia, por servidores treinados que dão a orientação necessária de urgência para a pessoa que está sofrendo violência doméstica e familiar”, destacou, lembrando que a ação rápida do ZAp Chame pode, inclusive evitar crimes como o feminicídio, já que orienta a mulher a buscar ajuda.

