Zanny Adairalba lança obra selecionada em concurso nacional de poesia

A poeta e compositora Zanny Adairalba está na lista dos autores selecionados na chamada-convite do projeto Sementes Líricas, organizado pela Editora Literacidade (PA) para publicar 30 obras de poesia. Zanny, que teve escolhido e editado o livro “Pétalas de Despedida”, faz o lançamento de seu novo trabalho nesta terça-feira (6/9) na Livraria Saber.

A sessão de autógrafos começa às 19h e contará com a participação especial do poeta Rodrigo Mebs e do instrumentista J.J. Vilela. A Saber fica na avenida Ville Roy, 4896, Aparecida. O livro custará R$ 20,00.

A chamada editorial da Literacidade ocorreu em setembro de 2015 e contemplou poetas de diversos estados brasileiros. Prefaciado pelo doutorando em poesia brasileira, ator e poeta carioca João Pedro Fagerlande, o livro Pétala de despedidas tem poemas nos quais predominam as partidas e as saudades, seja de tempos, espaços, amores ou vivências, conforme a autora.

“Ter meus textos analisados e valorizados por competentes profissionais da área literária, pessoas que conhecem a fundo o ofício das letras em todos os seus aspectos, e ser contemplada com a publicação de um livro como resultado final é, sem sombra de dúvida, uma conquista que me traz muita alegria e satisfação, além do bom gostinho de realização”, afirma a poeta Zanny Adairalba.

A poeta

Zanny Adairalba é autora das obras poéticas “Palavras em preto e branco, 1ª e 2ª edição”, “Micropoemas”, “Repoetizando”, “Carrossel Agalopado” e “PoesiaZinha” além de 15 cordéis que abordam temas variados.

Em 2014, recebeu o 1º Lugar no Concurso Internacional de Dramaturgia Feminina La Escritura de la diferencia – Edição Brasil, com a peça “Chegança – O cordel do bem-querer”, uma comédia romântica escrita em 3 atos, dirigida ao público infanto-juvenil.

Também é ativista cultural e uma das fundadoras do Coletivo Caimbé, grupo roraimense criado em 2009 com a intenção de desenvolver ações com foco no incentivo à leitura e à literatura.

Entre seus projetos para 2016 está a publicação do livro Movimentos Inexatos, obra poética custeada através de financiamento colaborativo pela plataforma da Kickante, com lançamento previsto para o mês de novembro.

Para encomendas, a autora pode ser contatada pelos seus perfis no Facebook: zanny.adairalba.9 e no instagram: @zannyadairalba. Outro meio é escrever para o email zannyadairalba@gmail.com.

Confira trechos do livro

(…)

Eram leves como as pétalas de rosas

Sutilmente flutuando sobre o rio

Como folhas que se perdem pelas águas

Como impávido teor de calafrio

Eram claras como as faces de outras virgens

Que se entregam aos caminhos dos amantes

Como rosas soltas num vento tão frio

Eram passos sobre o trilho dos errantes (…)

Trecho do poema Folhas

(…)

Foram passos soltos, lentos, quase estranhos

Onde o riso adormecera em calçadas

E o pranto enlargueceu as entradas

Quando a prole despediu-se em pleno dia

O amor que se esquecera dos poemas

Todos soltos nos frios bancos dos carros

Fabricara monossílabos diálogos

Sombras mortas se passadas alegrias (…)

Trecho do poema Pétala de despedidas

(…)

Quando as águas

Vão passando em devaneio

As palavras

Vestem seus velhos tormentos

As lembranças

Viram cinzas de saudade

As idades,

Corredeiras de outros tempos (…)

Serviço

O que: Lançamento do livro Pétala de despedidas, de Zanny Adairalba

Quando: Terça-feira, 06 de setembro, às 19h

Onde: Livraria Saber, Av. Ville Roy, 4896, Aparecida