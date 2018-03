XXVIII Festival de Bandas e Fanfarras Escolares começa nesta sexta-feira

O Governo do Estado, por meio da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desportos), realiza nesta sexta e sábado, 1 e 2 de dezembro, o XXVIII Festival de Bandas e Fanfarras Escolares. Nesta edição, o evento terá a participação de 18 escolas, sendo 11 da capital e sete do interior, com mais de 700 estudantes. A competição será no Roraima Garden Shopping, a partir das 18h.

As escolas competem nas categorias Banda Marcial, Fanfarra e Percussão. “Está tudo preparado. Os alunos ensaiaram durante todo o ano para o festival. Nos ensaios já percebemos que o desempenho está bem melhor do que no ano passado”, disse Glalbert Oliveira, coordenador Estadual de Bandas e Fanfarras.

A competição conta com as escolas Professora Coema Souto Maior, Maria Raimunda Mota de Andrade, Monteiro Lobato, Major Alcides Rodrigues dos Santos, Mario David Andreazza, Ayrton Senna da Silva, América Sarmento Ribeiro, Camilo Dias, Dom José Nepote, Vanda da Silva Pinto e Maria das Dores Brasil. Do Interior são as escolas Padre José Monticone, Desembargador Sadoc Pereira, Vereador Francisco Pereira Lima, Cícero Vieira Neto, José Aureliano da Costa, Ovídio Dias Souza e Maricelma de Oliveira Cruz.

Receberão troféus os três primeiros colocados nas categorias banda Marcial, Fanfarra de 1 pisto e Percussão. Além desses, também será premiado o 1º colocado nas categorias Melhor Regente, Melhor Baliza e Melhor Comandante Mor. Todas as fanfarras disputam o troféu de Melhor Linha de Frente e Melhor Corpo Coreográfico e Torcida.

Durante as duas noites de competição, os jurados vão analisar a dificuldade de execução da música, afinação dos instrumentos, harmonia, a marcha e o garbo (durante o deslocamento será avaliado o visual, elegância, galhardia, postura e coordenação que o conjunto ostenta) e o alinhamento no desfile. Tem ainda evolução e sincronismo dentre outros critérios.

Serviço

O quê: XXVIII Festival de Bandas e Fanfarras Escolares

Quando: 01 e 02 – às 18h

Onde: Roraima Garden Shopping

Edjane Coutinho