Workshop destaca importância da marca para o sucesso do negócio

A marca de uma empresa tem um papel essencial para o sucesso de um negócio e o Branding é uma atividade estratégica, que busca alcançar uma posição única na mente e no coração do consumidor. Pensando nisso, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) promove um ‘Workshop de Branding’.

A programação começou nesta sexta-feira, 11, às 18h, e segue neste sábado, 12, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), localizado na Avenida Glaycon de Paiva, Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

Branding é um modelo de gestão empresarial que atua com a relação IDENTIDADE X IMAGEM empresarial. A marca é menos do que ela é, e mais sobre o que as pessoas dizem sobre ela. É o sentimento visceral de uma pessoa em relação a um produto ou serviço.

De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento Setorial Serviços e Indústria do Sebrae-RR, Graciela Missio, branding é uma atividade estratégica, de conceituação e planejamento, que vai muito além do logotipo ou da identidade visual da empresa.

“É importante conhecer as principais tendências do mercado para tornar a marca de uma empresa cada dia mais conhecida, desejada e positiva na mente e no coração dos consumidores, pois serão apresentados conceitos, estratégias e aplicações que fortalecerão a marca diante do mercado”, explicou.

O evento é voltado a Startups e a empresas que atuam com economia digital, pois o Branding é o sistema de entrega da promessa da proposta de valor das Startups e das empresas em geral para atuação com os públicos alvo de interesse.

Ela informou que o ‘Workshop de Branding’ será ministrado pelo design, publicitário, fotógrafo profissional e professor, Ricardo Tavares, que atua também como diretor de criação na FOCUS DM e diretor de projeto na Associação Zagaia Amazônia de Economia Criativa.

“Com o workshop os participantes aprenderão a ter um novo olhar sobre marcas, que vai muito além de só um nome e um logo legal para a empresa”, disse Graciela, acrescentando que em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas precisam ser lembradas pelos consumidores, por isso é importante construir uma marca forte e com uma identidade bem definida, sendo estes pontos básicos para qualquer empresa de sucesso.

Se você procura saber como apresentar seus diferenciais e se destacar da concorrência, se é um pequeno time inovador querendo competir com gigantes, se deseja captar investimento, lançar um novo produto/serviço ou criar um novo mercado, Branding é o processo obrigatório a ser seguido nesta nova era da Economia da Reputação.