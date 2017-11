Voluntários recolhem quase 500 quilos de lixo nas margens do rio Branco

Manhã de muito calor na capital e de determinação entre os voluntários que participaram do Caerr nos Rios, um programa do Governo do Estado, executado pela Caerr (Companhia de Águas e Esgoto de Roraima). Na última edição do ano, os voluntários recolheram aproximadamente 500 quilos de lixo.

Divididos em grupos, as embarcações percorreram as margens do rio Branco na manhã deste domingo, 19, e recolheram pneus, latas de alumínio, recipientes de vidro, restos de fogão, máquina de lavar e cadeiras plásticas.

“O Caerr nos Rios é um programa criado com o objetivo de atender à preocupação da governadora Suely Campos com o meio ambiente, por isso a ação consiste na retirada de materiais poluentes do rio Branco”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Além dos colaboradores da empresa, fizeram a retirada de resíduos sólidos do rio Branco membros da Associação de Barqueiros de Roraima, da UFRR (Universidade Federal de Roraima), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Associação Terra Viva, que trabalha com a coleta de resíduos sólidos, na capital.

“É gratificante participar dessa ação em prol do meio ambiente, por isso faço questão de dedicar o domingo a esse trabalho”, disse o barqueiro Gilberto dos Santos.

“A Caerr é uma empresa que dá provas de responsabilidade social. Se cada instituição tiver essa consciência, o meio ambiente será preservado e as pessoas que sobrevivem financeiramente da reciclagem terão trabalho

garantido”, ressaltou a presidente da Associação Terra Viva, Evandra Pereira do Vale.

Desde a criação em 2015, o Caerr nos Rios contou a participação de diversas associações e Organizações não Governamentais. Só este ano, mais de 500 voluntários colaboraram com o projeto.

“Nos fins de semana, eu sempre aproveito as tardes para trazer a minha família para desfrutar as belezas do rio. Nós somos privilegiados de ter essa riqueza tão perto, por isso ações como esta são sempre válidas”, reforçou a dona de casa Raimunda Silva.

Baixo Rio Branco

A Companhia fará ainda em 2017 uma edição especial do Caerr nos Rios na região do Baixo Rio Branco, no município de Caracaraí. As equipes irão com o foco de orientar cada morador sobre como eliminar o lixo de forma adequada para evitar a poluição do rio.

“Essa ação específica nas comunidades ribeirinhas está em fase de planejamento, mas o trabalho incluirá a retirada de lixo e a sensibilização das famílias que vivem naquela localidade, com o objetivo de despertar neles o interesse da preservação do meio ambiente”, finalizou Esbell.