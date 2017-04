Voluntariado: Dia de Cooperar será lançado nesta quarta em Roraima

A campanha nacional Dia de Cooperar 2017 (Dia C) será lançada nesta quarta-feira, 26, às 15h30, no auditório do Sistema Faerr/Senar. Este ano o “Dia C” traz o slogan “Atitudes simples movem o mundo”. No evento será apresentado os passos de como as cooperativas podem se inscrever na plataforma on-line do maior programa voluntariado do Brasil que envolve as cooperativas em cada Estado.

As cooperativas do Sistema OCB/RR (Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras em Roraima) foram convocadas para o lançamento 2017. No evento haverá palestra sobre as ações sociais de sucesso do ano passado, bem como premiação das cooperativas que contribuíram com o Dia C 2016. A representante do conselho administrativo do Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizado do Cooperativismo) Nacional em Roraima, Amanda Torquato, vai acompanhar o lançamento.

“Nosso evento já entrou para o calendário das cooperativas de Roraima. Elas passam o ano todo promovendo ações de voluntariado. E o dia C vem brindar essas ações, tanto que o evento nacional é feito simultaneamente em todo país e no dia de celebração internacional do cooperativismo que é o segundo sábado de julho”, disse o presidente do Sistema OCB/RR, Sílvio de Carvalho.

Para se inscrever, a cooperativa, individualmente ou em parceria com outras cooperativas, deverá preencher, obrigatoriamente, o formulário online no site www.diac.brasilcooperativo.coop.br. No mesmo endereço está disponível o regulamento de participação.

Este ano o Sistema OCB/RR (Sindicato e Organização das Cooperativas do Brasil em Roraima) pretende realizar a II Corrida da Cooperação afim de aumentar a adesão das cooperativas e envolvimento da comunidade em geral.

O Dia C colabora em conectar uma rede de pessoas que têm em comum a busca do bem coletivo e comprometimento com uma causa, verdadeiros agentes de transformação. A campanha propõe mostrar que atitudes simples podem sim mudar a realidade local. O objetivo é ilustrar que existem várias possibilidades de atuar em ações permanentes, com comprometimento, e que cabem no seu dia-a-dia.

Dennis Martins