Volta às aulas: campanha instrui pais e responsáveis para trânsito mais seguro

Com o início do ano letivo nas escolas municipais, a Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) também iniciou nesta segunda-feira, 30, a campanha “Volta às Aulas”. Durante 15 dias, serão levadas instruções sobre cuidados no trânsito a pais e alunos. A primeira escola atendida foi a Carmen Eugênia, localizada no bairro Asa Branca.

A campanha é desenvolvida pela Divisão de Educação para o Trânsito (Depet), que apresentou aos pais e responsáveis de alunos alguns pontos fundamentais da legislação de trânsito. Entre as principais orientações estão: o uso da cadeirinha e cinto de segurança nos automóveis, capacete para motociclistas, faixas de pedestres e limite de velocidade permitido nas vias.

De acordo com a coordenadora da Depet, Ednalva Freitas, o movimento nas vias aumenta consideravelmente com o período letivo, o que exige dos condutores de veículos maior prudência, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes como passageiros.

“A nossa proposta é de que haja maior valorização pela vida. Por isso, durante esses 15 dias, nós estaremos na porta das escolas orientando os pais a tomarem os devidos cuidados, para que andem dentro da lei e não ofereçam riscos à vida de seus filhos e à própria”, disse.

Pai de duas crianças, o vigilante Markley Locruz foi um dos que recebeu as instruções da Smtran. Motociclista, ele garante que tem cumprido a lei, evitando transitar com os dois filhos na garupa da moto. “Deixo um em casa e depois volto para buscar o outro. É assim que tem que ser, porque a segurança deles é o que mais importa”, disse.

Ednalva ressalta que a campanha tem caráter educativo, mas em caso de flagrante será preciso aplicar o rigor da lei. “Desenvolvemos campanhas dessa natureza desde 2015. E já nos deparamos com pais que insistem em cometer a infração, como por exemplo, sair de moto com duas crianças na garupa ou sem capacete. Em casos como esse, os agentes de trânsito vão aplicar as devidas penalidades”.

Fábio Cavalcante