Vitrine – por Teozeta Parente

Destaque

Sarau “música, poesia e arte”

Neste sábado, 26, tem show com a Banda Paricarana no Sarau de Poesia e Arte da UFRR. A Banda Paricarana, formada por alunos da Universidade Federal de Roraima marcará o encerramento do I Encontro Roraimense Estudantil de Saúde Pública e Educação (Erespe). A apresentação ocorrerá às 18h30, no gramado do Centro de Ciências da Saúde da UFRR. A entrada é franca.

Reconhecimento do Profissional

A coordenação do curso de Direito do Centro Universitário Estácio da Amazônia está organizando o Ciclo de Palestras “Pedro Cerino”, com objetivo de angariar recursos para o tratamento de saúde do professor que dá nome ao evento e é o coordenador do curso. A programação será no dia 30 de novembro, uma quarta-feira, das 14h30 às 22h, no Palácio da Cultura. As vagas são limitadas e o investimento é de apenas R$20.

Informações 2121.5522.

Garota Jogos de Verão

O concurso de beleza Garota Jogos de Verão acontece dia 4 de fevereiro de 2017, às 17h, na Praia Grande. Poderão participar do concurso apenas candidatas acima de 18 anos. Então se preparem meninas, até fevereiro existe tempo de se cuidarem para expor sua beleza feminina na passarela, exibindo muita beleza, saúde e morenidade do verão do nosso estado. As inscrições podem ser feitas pelo endereço (boavista.rr.gov.br/jogos-de-verao-2017) até dia 18 de dezembro deste ano.

Vestibular Cathedral

A prova do Vestibular da faculdade Cathedral será realizada no dia 26 deste mês, ás 16h na própria instituição, com 365 vagas distribuídas nos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Direito, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia. A inscrição poderá ser feita no site (www.cathedral.edu.br)..

Papai Noel desembarca no Pátio Roraima Shopping

A Chegada do bom velhinho aconteceu no domingo (20) passado. O personagem mais amado e esperado durante todo o ano, chega de helicóptero com a grande admiração de toda criançada ali presente. O olhar e alegria das crianças eram nítido. Momento familiar de alegria para os pais de poder proporcionar um sonho de tantas crianças de ver o papai Noel.

Após a chegada, ele caminhou pelo shopping em direção ao cenário de seu aconchegante espaço montado no 1º piso com corais, princesas, malabaristas, além de gigantesca arvores de Natal e muita cores e luzes do pisca pisca.

Livro: Movimentos Inexatos

A poeta e compositora Zanny Adairalba lançou nesta sexta-feira, 25, um novo livro de poemas. Intitulada “Movimentos Inexatos”, a obra é prefaciada pelo teatrólogo carioca Caique Botkay e composta por 28 poesias que abordam desencontros, saudades, paixões, e outras emoções. O coquetel de lançamento será realizado no Sesc Mecejana, a partir das 19 horas.

Zanny é ativista cultural e uma das fundadoras do Coletivo Caimbé, grupo roraimense criado em 2009 com a intenção de desenvolver ações com foco no incentivo à leitura e à literatura.

Beleza Roraimenses

Andriely Oliveira, Emmily Kotinsck e Ana Clara França serão as representantes roraimenses no concurso oficial Miss Beleza Brasileira Infantil e Juvenil, que será realizado neste sábado, 26, e domingo, 27, no Hotel Excelsior, em São Paulo. Também durante o evento será coroada a Miss Boa Vista Infantil 2015, Eduarda Bednarzuck , como Miss Belleza Milênio Internacional 2017, e irá representar o Brasil em concurso internacional que acontecerá no Caribe em 2017.

O Melhor Presente, O Boticário

O Boticário está com uma super promoção desde o dia 21 e vai até o dia 27, domingo, uma semana inteira de promoção em todas as lojas do Brasil e no e-commerce da marca com descontos de até 70%. Ao todo, são mais de 250 produtos – entre perfumaria, itens de cuidados pessoais e maquiagem. São produtos da linha Egeo, Uomini, Floratta Cerejeira em Flor, Coffee Man Seduction e Coffee Women. Também produtos para o cabelo e maquiagem.

Cantando e Encantando

Projeto Cantando e Encantando retorna aos mercados municipais. Um projeto do programa Braços Abertos da Prefeitura de Boa Vista, iniciou no natal de 2015, com o objetivo de levar música para os espaços públicos de Boa Vista, com foco nos mercados e terminais municipais e praças. Dia 29/11, das 8h30 às 9h30 será a vez do Mercado Francisco Ferreira Lima. Dia 2/12 será Praça da Cultura- Estacionamento da Praça das águas, 06/12 Mercado Romeu Caldas; 09/12 Praça de alimentação da Praça das águas; 13/12 Mercado São Francisco; 16/12 Praça de alimentação da Praça das águas e 19/12- Terminal José Campos Wanderley

Black Friday Garden

O maior evento mundial do varejo a ‘Black Friday’ chega a todo vapor no Roraima Garden Shopping, que vai até domingo, 27. Além dos descontos de até 70% em produtos como roupas, acessórios de beleza, calçados e eletroeletrônicos, o shopping preparou uma promoção imperdível para os seus clientes. São cupons para concorrer a um cartão pré-pago Caixa Elo, no valor unitário de R$ 1 mil para utilização exclusiva nas lojas do Garden.

Orgulho de Roraima

Na terça-feira, dia 22 de novembro, a Assembleia Legislativa de Roraima foi palco da grande homenagem especial com a entrega de honra da Comenda “Orgulho de Roraima” ao General de Brigada Carlos Alberto Mansur.

Na ocasião estiveram presentes militares, amigos e familiares do general Carlos Alberto Mansur, ex-comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva Lobo D’almada, para acompanhar de perto a entrega da Comenda “Orgulho de Roraima”.

O projeto de decreto legislativo relativo a homenagem é do presidente em exercício da Assembleia, deputado Coronel Chagas (PRTB).

Momento emocionante, pois pelo seu trabalho que desenvolve, é um colecionador de medalhas e honras, mas assistir o sorriso de gratidão do general Carlos Mansur, mostra a felicidade e orgulho de fazer parte dessa terra. Parabéns Assembleia e parabéns a toda família Mansur, a quem respeito e admiro

Fotos de France Teles / SupCom ALERR