Vitrine – por Teozeta Parente

Destaque

Zii Hotel I

O Zii Hotel Boa Vista, unidade da holding hoteleira doispontozero Hotéis, ofereceu um café da manhã especial para a imprensa, nesta quarta-feira.

Na ocasião, o gerente-geral da unidade, Juan Guzman, a gerente comercial da doispontozero, Daniela Rocco, e o executivo Mil Vieira, explicaram para a imprensa alguns detalhes do empreendimento, que foi inaugurado em julho e traz um novo conceito de hotelaria para Boa Vista, com foco no turismo de negócios, mas também aberto a outras áreas como o lazer.

Zii Hotel II

O Hotel tem uma localização privilegiada. Fica na Av. João Alencar 2315, Cauamé, Boa Vista, ao Lado do Pátio Roraima Shopping.

A doispontozero investiu cerca de R$ 20 milhões no empreendimento. São 106 apartamentos, sendo que seis adaptados para pessoas com necessidades especiais.

Além disso, os apartamentos são super confortáveis, com mesa de trabalho, poltrona, TV a cabo e wi-fi grátis. O café da manhã é uma delícia e oferece além da buffet tradicional, a possibilidade de itens feitos na hora, como a tradicional tapioca recheada.

Zii III

Outro diferencial do hotel é a preocupação com a sustentabilidade. Foi construída uma estação de tratamento de reuso de água, toda a ilumanção é composta de luzes de LED, o que garante economia de energia. Painéis solares garantem o aquecimento da água do chuveiro.

Os hóspedes também podem contar com atendimento dos serviços de restaurante à noite, quando são servidos petiscos e sanduiches. No Lobby, um espaço confortável com poltronas e wi-fi grátis, além de uma geladeira de bebidas, onde o próprio cliente se serve.

Ah, os preços são altamente competitivos com o mercado local. Fica a dica. As reservas podem ser feitas através do próprio site do hotel (http://ziihotel.com/encontreoseuziihotel.asp#Zii-Hotel-Boa-Vista), ou através do telefone (95) 3194-2150 ou email reservas.boavista@ziihotel.com.

Forro Pé de Serra

Nesta sexta-feira, 21, na Ícone acontece um autêntico Forró Pé de Serra, o verdadeiro forró das antigas, aquele que vai dançar até o sol raiar e pegar o sol com mão. A noite será animada com o forrozeiro diretamente de Manaus, em uma única apresentação: o rei do forró Pato Siqueira. E, apresentações das bandas Xote Bruto e Remela de Gato.

Além de open bar de cerveja com lista free pra mulheres até meia noite.

Informações 98115.2002. Camarotes à venda pelo telefone 99128.3310

Baile dos Médicos

Chegou o dia do tradicional Baile dos Médicos, um evento que já faz parte do calendário do Conselho de Medicina e do estado de Roraima e que este ano está em sua 13ª edição. Será amanhã 21 de outubro mais uma noite glamorosa para divertimento da classe. O evento acontece no Espaço D’Rossi. Este ano, haverá apresentação de Rose Guedes & Banda, Carta Pedrada (pop/rock) e Remela de Gato (forró). Informações pelo 99972-4860.

Casa do Neuber

Paulo Façanha, cantor, compositor e músico cearense fará show em única apresentação nesta quinta-feira, 20, na Casa do Neuber, a partir das 21h. O músico divide o palco com João Aroma e Neuber Uchôa, além dos amigos conterrâneos Serginho Barros e George Farias. Seu repertório é de canções de MPB mescladas com músicas autorais.

No Domus

No espaço Domus, neste sábado, 21 tem a super balada com dois palcos com as melhores atrações da cidade e mais 100 litros de caipirosca free. A noite é convidativa, então se joga na melhor balada desse fim de semana, com Remela de Gato, Fabinho Faria, DJ Andrezinho, Estevam Alves, Cassia Kiss e Pagode com Stylo.

Jornada de Fisioterapia

A Coordenação de Fisioterapia da Faculdade Cathedral promove na primeira semana de novembro a XI Jornada Científica de Fisioterapia. O evento reunirá acadêmicos de medicina, odontologia, enfermagem e profissionais da área da Saúde em geral. Realizada nos dias 3 e 4 de novembro, as palestras serão no auditório da Cathedral. Informações podem ser obtidas pelos telefones 99122-1529 e 99171-6828.

Cinema na Uerr

A Universidade Estadual de Roraima (Uerr) promove nesta semana duas exibições do documentário brasileiro “Remoção”. A primeira sessão será na sexta-feira, 21, às 19h, no auditório do campus Boa Vista, no bairro Canarinho. No sábado, 22, começa às 19h, na praça do Mirandinha, bairro Caçari. O Filme aborda o processo de remoção das favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro nas décadas de 1960 e 1970 e terá entrada franca e aberta a toda a comunidade.

OAB na Campanha Outubro Rosa

Dentro da programação da campanha Outubro Rosa, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima por meio da Comissão da Mulher Advogada (CMA) promove nesta quinta-feira, 20, às 17h, uma palestra com a doutora em Nutrição, Leonice Almeida. O tema será sobre a importância dos alimentos tanto para prevenir o câncer como para tratar a doença. A palestra é gratuita e será realizada no auditório da OAB Roraima, localizada na avenida Ville Roy, 4284, Aparecida.

Curso Enach

Técnicas de Invasão para análise de vulnerabilidades e investigação de sistemas, são as boas práticas de uso dos recursos tecnológicos por parte de usuários e empresas. Este é o curso que acontece neste sábado dia 22, no auditório do Corpo de Bombeiros, na avenida Venezuela, 1271 – Bairro Pricumã, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Informações com João Batista (95) 99118-9239

Halloween

A tradicional festa das bruxas, mais conhecido por Halloween acontece dia 29 sábado no D’Rosi, By Marcio Lima que arrasa sempre em suas decorações e em seus eventos. Compre já seu ingresso disponíveis nos pontos de vendas na Wizard, Festa e Flores e Freire da Jaime Brasil

Baile da Base Aérea Boa Vista

A Base Aérea de Boa Vista realizou, no dia 15 de outubro de 2016, no Salão do Clube dos Suboficiais e Sargentos, o tradicional Baile da Força Aérea, que já faz parte da agenda da Base e do Estado. Um evento sempre em destaque pelo seu cerimonial, pelos seus detalhes, simplesmente glamouroso.

A decoração ficou sob a responsabilidade da empresa Ney Maison e o buffet feito pela Fernanda Fialho. A animação do evento foi feita pela Banda Pallas Sound e seu DJ e, também, por uma bateria de Escola de Samba.

Veja alguns momentos no registro da Ascom/BABV