Vitrine – por Teozeta Parente

Destaque

Festival Música na Estrada

O Festival de Música na Estrada acontece durante toda a semana em Boa Vista, com programação gratuita. Serão realizadas oficinas de música e diversas atrações artísticas, como a Orquestra de Violões do Amazonas, espetáculo da Focus Cia de Dança e da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica.

Nesta quinta-feira, 14, estreia nacional do Projeto em 2016, no CAF, às 20h. Sábado, 15, às 20h, apresentação da Focus CIA de Dança, do Rio de Janeiro, no Sesc-RR. E no domingo, 16, Encerramento do Projeto, com a apresentação da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, no CAF, às 18h.

Zii Hotel

O Zii Hotel Boa Vista recebe convidados especiais no dia 19, na quarta-feira, às 9h, para um café da manhã. Na ocasião Daniela Rocco e o gerente-geral, Juan Guzman, da unidade, darão detalhes do empreendimento que já opera na cidade desde julho de 2016, uma unidade da holding hoteleira dois ponto zero Hotéis. O Zii Hotel Boa Vista é de um conceito arquitetônico inovador para Boa Vista com serviços de padrão internacional

Biometria

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) aprovou a Resolução que regulamenta o alistamento eleitoral biométrico na 7ª Zona Eleitoral (ZE), abrangendo os municípios de Pacaraima, Amajari e Uiramutã, no período de 10 de novembro a 8 de dezembro de 2016, no total serão atendidos mais de 15 mil.

Gincana Japonesa

A Associação Nipobrasileira de Roraima (Anier) realiza neste domingo, 16, o Undokai – Gincana tradicional Japonesa, na Vila Olímpica, a partir das 15h às 20h. O evento é para as crianças, jovens, homens, mulheres e idosos. As atividades são para todas as faixas etárias e têm como foco o lazer em família, a confraternização e especialmente a integração com a sociedade local. A inscrição é aberta e gratuita a todos que queiram participar. Todos que participam ganham prêmios simbólicos.

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira está em processo de conclusão em Roraima. Mais um importante instrumento do Estado para enfrentamento à violência contra a mulher. E, para acompanhar a fase final das obras em Roraima, a Setrabes realizou reunião nesta semana com equipe técnica e representantes da Rede de Proteção para falar sobre a integração necessária para que a unidade seja implantada. A Casa unirá em um único espaço, o atendimento de diversos órgãos que garantirão apoio integral à mulher vítima de violência. Dentre estes órgãos estão o Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres e outros atendimentos necessários às mulheres vitimadas.

TV Trip Brasil

Até dezembro, o Brasil contará com mais um canal de TV por assinatura. O canal TV Trip Brasil é o primeiro canal de televisão voltado inteiramente ao turismo e Roraima vai estar na programação, com a valorização dos pontos turísticos e do artesanato regional.

Prêmio Inovação Sesi

Empresas de todos os portes podem submeter projetos, produtos e processos inovadores para concorrer a R$ 900 mil pré-aprovados no Edital Sesnai Sesi de Inovação e a cursos de educação executiva. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site www.premiodeinovacao.com.br, até o dia 15 de janeiro de 2017. Para saber mais detalhes e fazer sua inscrição, acesse o site Prêmio Nacional de Inovação (www.premiodeinovacao.com.br). Ou pelos telefones 4009-5353/5357/5358.

Campeonato de Cabeleireiros

O Senac realiza o 1º Campeonato de Cabeleireiro e está com inscrições abertas até o dia 4 de novembro. O tema será “Ousadia, dinamismo e imponência no estilo feminino”. As etapas serão penteados, corte, cor: ruivos e curtidas na fanpage oficial da instituição. Serão premiados os três primeiros colocados. Podem participar profissionais com certificação de cursos na área da beleza (cabelos).

IV Corrida do Sebrae

O Sebrae-RR realiza nesta sexta-feira, 14, a quarta edição da tradicional corrida para seus servidores. O evento conta com a parceria da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) e ocorrerá na Vila Olímpica Roberto Marinho, a partir das 17h.

O percurso será de 3.200 km para as categorias de até 35 anos e a partir dos 36 anos, nos naipes feminino e masculino. Todos receberão medalhas de participação.

Comércio Exterior

Encontro Empresarial Binacional “Venezuela – Norte do Brasil”, em Puerto Ordaz, na Venezuela, onde empresários brasileiros expuseram os produtos e serviços que comercializam. Roraima participou do evento pelo convite do Governo do Estado de Bolívar, que viabilizou o transporte da comitiva composta por 25 pessoas, entre empresários e equipe técnica do Governo de Roraima, a partir de Santa Elena do Uairén até Puerto Ordaz. O evento contou com a participação da secretária Estadual Extraordinária de Relações Internacionais, Veronica Caro que tem total liderança e respeito dos governantes do pais vizinho. (Fotos secom)

Abav – Vila do Saber

O Congresso Abav de Turismo, de fato aconteceu na Vila do Saber um espaço divididos em quatro arena que reuniu as mais variadas informações, com as mais importantes palestras divididas em quatro eixos; Segmentação, inovação tecnologia e gestão. Foram grandes oportunidades de conhecimento. Um verdadeiro mundo de possibilidade e saber, uma janela de negócio para o mercado do turismo.

Onde tudo acontecia no mesmo lugar, sem a desculpa de não poder participar pelo deslocamento, pois tudo se concentrava no mesmo lugar. Cada arena com seu espaço, e cada participante com seu fone de ouvidos e parecia que nada acontecia ao seu redor. A não ser as melhores palestras com os melhores palestrantes.

