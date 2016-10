Vitrine – por Teozeta Parente

Destaque

Baile dos Médicos

Um baile que já faz parte do calendário de eventos do Conselho de Medicina e do estado de Roraima e que este ano está em sua 13ª edição. Acontecerá dia 21 de outubro, no Espaço D’Rossi. Este ano, haverá apresentação de Rose Guedes & Banda, Carta Pedrada (pop/rock) e Remela de Gato (forró). As reservas podem ser feitas pelo 99972-4860.

Fórum Progredirr

O governo estadual implantou o Fórum Progredirr – Fórum de Desenvolvimento Sustentável, Geração de Empregos e Renda de Roraima. O evento aconteceu no auditório José Celestino da Luz, no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, com a presença de representantes de diversos segmentos produtivos, de instituições federais, estaduais e municipais, órgãos parceiros e representantes dos polos municipais. O objetivo é de caráter consultivo, objetivando apoiar a formulação e execução de políticas públicas de desenvolvimento sustentável, com ênfase na geração de empregos e de renda.

Roraima Model

Continuam abertas as inscrições para o Roraima Model e Eventos, até o dia 10 de outubro, com alguns testes mirins, infantis, Teen e adultos, para a oportunidade de fazer trabalhos de figuração em comerciais de TV, fotos para catálogos publicitários, eventos, desfiles e muito mais! Seu perfil será encaminhado para as melhores produtoras de publicidade, locais e nacionais. Informações: (95) 99133-7702 / 98121-0028 WhatsApp.

O grupo roraimense Criart Teatral, que com o espetáculo “Roraima, o Jardim da Amazônia” mostrou as particularidades que o Estado possui. Também apresentou os espetáculos “Lua e Flor Amazônia”, que fala sobre a visão roraimense da lenda da Vitória Régia, encenada com músicas não só de artistas de Roraima.

Roraima Competitividade

Pesquisa considera 65 itens em 10 pilares estratégicos em todos os Estados e Roraima está entre os 13 estados mais competitivos pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit. Os 13 melhores pontuados na pesquisa são, com média de 50,2 pontos: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Roraima e Pernambuco.

O Boticário

A partir desse mês de outubro, as amantes de maquiagem dos quatro cantos do país já podem adquirir a Base Make B. Beauty Cushion, em qualquer loja da rede o Boticário, além das revendedoras da marca e no e-commerce (www.oboticario.com.br). A novidade chega com portfólio ampliado, que conta agora com cinco opções de cores: nude, bege claro, bege médio, mel e canela. É a marca antenada com as passarelas do mundo, com inovação, tecnologia e moda em seu DNA. Destina-se à mulher moderna, ousada e sofisticada, que está sempre buscando conhecer as tendências e movimentos da moda e beleza.

Mestrado na UFRR

A Universidade Federal de Roraima (UFRR), oferece dez vagas para o Mestrado em Ensino de Física. As inscrições serão até o dia 12 de outubro, por meio do endereço eletrônico http://www.sbfisica.org.br/mnpef. O edital completo está disponível na página http://ufrr.br/mnpef/. Informações no telefone: (95) 3621-3106 (95) 99976-0871

Rainha da Expoferr 2016

As inscrições para o concurso da Rainha da 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) estão abertas e seguem até o próximo dia 10. Cada município deverá indicar somente uma candidata para o evento. A ficha de inscrição deve ser entregue na Secult (Secretaria Estadual de Cultura), no Palácio da Cultura Nenê Macaggi.

Nota Fiscal Roraimense

O 16º sorteio do programa Nota Fiscal Roraimense, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda), será nesta quinta-feira, 6, às 10h, na Secretaria de Fazenda. Serão sorteados R$ 100 mil em prêmios. Desses R$ 100 mil, quatros são prêmios de R$ 5 mil e oitenta de R$ 1 mil. Para participar da premiação normal, são válidos os cupons gerados no mês de setembro deste ano. Basta o cidadão acessar o Portal da Cidadania Fiscal, por meio do endereço: http://nfroraimense.sefaz.rr.gov.br ou no banner disposto no site oficial da Sefaz: http://www.sefaz.rr.gov.br/.

Roraima presente na 44ª Abav Expo

Aconteceu do dia 28 a 30 de setembro a 44ª ABAV Expo Internacional de Turismo, a mais completa, tradicional e importante feira de turismo brasileira promovida pela ABAV, no Center Norte São Paulo.

Roraima participou com grandes profissionais do turismo local, operadoras de turismo e agentes de viagens. Mostrando as belezas do Estado, com artistas e muita cultura.

A cerimônia de abertura contou com a presença do Ministro interino do Turismo, Alberto Alves, autoridades governamentais e as principais representações do trade turístico. Em seguida abertura oficial do desenlace da fita que teve como anfitrião o estado da Bahia.

Os organizadores pensaram em cada detalhe, cuidadosamente, pois todo o evento superou as expectativas de organizadores, expositores, negociadores e visitantes.

Para Roraima foi totalmente positiva, logo na abertura foi acordado entre o Diretor do Detur (Departamento de Turismo) da Seplan (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento), Ricardo Peixoto, com gestores da GOL Linhas Aéreas, a implantação da rota Boa Vista/Manaus/Buenos Aires, com previsão do primeiro voo para 13 de dezembro.

Acompanhe alguns momentos do primeiro dia de Feira Expor Turismo Abav 2016 (Fotos: Teozeta Parente)