Vitrine – por Teozeta Parente

Destaque

The Fevers

Dia 11 de outubro, no CTG Nova Querência (Centro de Tradições Gaúchas), acontece o grande show com a banda The Fevers, em comemoração aos 50 anos da Jovem Guarda. São músicas e momentos inesquecíveis da época. As mesas são limitadas, informações no telefone 9962-8763, com Samir Magalhães Assen.

Roraima Model

Roraima Model e Eventos abriu inscrições até o dia 10 de outubro, para alguns testes mirim, infantil, teen e adultos, para a oportunidade de fazer trabalhos de figuração em comerciais de TV, fotos para catálogos publicitários, eventos, desfiles e muito mais! Seu perfil será encaminhado para as melhores produtoras de publicidades locais e nacionais.

Informações: (95) 99133-7702 / 98121-0028 whatsapp.

Abav Turismo

Acontece nessa semana, de 28 a 30 de setembro, a 44ª Abav Expo Internacional de Turismo, a mais completa, tradicional e importante feira de turismo brasileira, promovida pela Abav (Associação Brasileira das Agências de Viagem), no Center Norte São Paulo.

Roraima participará com uma delegação com mais de 50 pessoas, levando na bagagem, muita arte, cultura, culinária e turismo do nosso Estado.

Educação Inclusiva

A Vereadora Mayara Ferreira realizou na Câmara Municipal de Boa Vista no dia 15 de Setembro, uma audiência pública para tratar da Educação Inclusiva no Âmbito Municipal, tendo em vista o crescente número de crianças com deficiência nas escolas. O objetivo foi abrir espaço e tratar de assuntos relevantes sobre a Educação Inclusiva, ouvir a sociedade, as autoridades e trazer uma ampla discussão sobre os avanços a serem alcançados.

Escola do Atleta

O Governo do Estado comemorou o primeiro aniversário da Escola do Atleta, maior projeto socioesportivo de Roraima executado pela Rede Cidadania Esporte, da Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social). Atualmente. O programa atende a 800 alunos em quatro núcleos de Boa Vista e na unidade recém-inaugurada em Rorainópolis.

Na ocasião, a governadora fez a entrega de 560 chuteiras para os alunos da modalidade de Futebol de Campo e 97 kits de ginástica para as alunas de Ginástica Rítmica, e teve muitas atividades com grupos de danças e a presença dos pais, familiares e os alunos atendidos pela Escola do Atleta.

A governadora Suely Campos e a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, as responsáveis pelo grande sucesso que é a Escola do Atleta, que neste sábado 24 comemorou 1 ano, e foi comemorado com os familiares e alunos atendido pela escola.

10º Congresso Abime: Maragogi

Maragogi foi a cidade alagoana escolhida pela anfitriã Jacira Leão, para o passeio. Lá fomos recebidos no Restaurante “Tô a Toa”, pelo empresário Ricardo Leite e sua esposa. Um espaço espetacular e com uma recepção nota 1000. O almoço oferecido pelo empresário estava delicioso, foi um dia descontraído e proveitoso. Acesse a página e seja um seguidor do espaço https://www.facebook.com/ToaAToaReceptivo/

Também aconteceu uma visita ao centro de artesanatos de Maragogi, onde podemos conhecer as belezas e o diferencial da arte do Estado.

Na agenda de sábado, ainda foi realizado uma visita ao Shopping Maceió. E uma grande confraternização na Pizzaria Opção no Bairro Farol. E noite seguiu com uma balada alagoana na Boate Ork.

Congresso Abime

Domingo, começou com um super café da manhã no Restaurante Bodega do Sertão. Um lugar que, com certeza, faz parte dos cartões postais de Maceió, pois é um ambiente com características típicas do sertanejo. Além do lugar aconchegante, também oferece uma gastronomia nordestina espetacular.

Em seguida, deu início às palestras: A primeira foi proferida pela presidente Vera Tabach com o tema “Mídia Eletrônica”. A segunda foi pela jornalista da Revista Isto É, Isabella Torres.

O momento também foi de homenagear ao empresário Nado Francis Freire, do Restaurante Bodega do Sertão. Também foram homenageadas as jornalistas com mais de 40 anos de profissão, Dalva Sueli, Loreci e Messina que receberam o troféu e certificados Jandira Leão.

O Congresso contou com a participação de mais 40 jornalistas de várias regiões do Brasil. Na ocasião a Abime/Maceió recebeu grande número de sócios decididos em fortalecer a instituição e aos profissionais da área.

Fui representar Roraima como presidente regional da Abime-RR e diretora da Abime Nacional e visando formar uma equipe consolidada a desenvolver trabalhos de fortalecimento junto aos profissionais de Mídia Eletrônica. Para esta importante tarefa, contei, com o apoio de meus parceiros que me acompanham e acreditam em meu trabalho. São eles: Ícone Clube, LB Construções, Menina do Rio, O Boticário, Vereadora Mayara, Cintura Fina, Essencial Viva Bela, Vilene Oliveira, NIlde de Paula, The Best Vip, Regis Matias (Salão Corpo e Forma) e Espaço Forma / Maristela Moreno.