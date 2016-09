Vitrine – por Teozeta Parente

Destaque

Expoferr

A 40ª edição da Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) acontece entre os dias 5 e 12 de outubro, no Parque de Exposições Dandãezinho. Os ambulantes e barraqueiros interessados em comercializar alimentos e bebidas já podem se inscrever a partir desta terça-feira, 13. Serão disponibilizadas 70 tendas padronizadas e 40 espaços na praça de alimentação. Informações na Secretaria de Agricultura.

O Boticário Malbec

O Boticário apresenta Malbec Sport – uma fragrância criada para romper limites!

A nova versão de Malbec traz notas frescas, inspiradas nas máquinas esportivas mais potentes, e a personalidade que confere a Malbec o título de fragrância mais vendida do Brasil.

E, para marcar o lançamento de Malbec Sport, O Boticário vai sortear um BMW 428i Cabrio Sport GP, entre os consumidores que comprarem a nova fragrância. A promoção tem validade de 05/09/2106 a 25/09/2016 e o sorteio será realizado em 01/10/2016 | Certificado de Autorização da Caixa nº4-1384/2016. Clientes que participam do Clube Viva O Boticário têm chances em dobro. Regulamento completo em: www.boticario.com.br/promocaomalbecsport

UFRR Mestrado

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) publicou o edital do processo seletivo para mestrado do Programa de Pós-graduação em Sociedade e Fronteiras (PPGSOF). Serão disponibilizadas 14 vagas para a turma de 2017, sendo duas reservadas para negros e indígenas. As inscrições estarão abertas de 26 de setembro a 20 de outubro de 2016, na sala 41, Centro de Ciências Humanas (CCH), campus Paricarana. Informações na página http://ufrr.br/ppgsof/.

Oxente Cachorro-Quente

Inaugurou esta semana a lanchonete Oxente Cachorro-Quente. Com uma proposta diferente, a Oxente é uma lanchonete nordestina self service, onde o cliente pode montar seu cachorro-quente com um tempero arretado, ao seu gosto e em um ambiente aconchegante e climatizado.

O cardápio é diversificado, com opções como carne texturizada (soja) e salsicha vegetal para quem é vegetariano e carne moída e salsicha de frango para aqueles que procuram uma alimentação mais saudável. São oferecidos ainda carne moída bovina e salsicha mista, ovo de codorna, azeitona e batata palha, além de salgados, sucos, cerveja e refrigerante.

O local também tem mesa para crianças e uma sala temática que é um charme, com itens da decoração nordestina como cabeça de boi, abanadores, bonecas de pano, cactos, caixotes de madeira e manta de fuxico. O funcionamento é de terça a sexta-feira, das 17h às 00h. A frente do estabelecimento está o administrador de empresas Cícero Silva que é paraibano e está morando em Boa Vista há três meses. Faça uma visita, você vai adorar!

Bolívar Blues

Quinta-feira é dia da agenda da Casa do Neuber, e nesta quinta, 15, acontece o lançamento do primeiro CD EP da banda Bolívar Blues. Evento produzido por Coletivo Canoa Cultural e Casa do Neuber, a partir das 15h. Abertura com a Banda Marambaya. Casa do Neuber fica na Avenida Ville Roy, 8228 – São Vicente.

Semana Farroupilha

A XXIX Semana Farroupilha no Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência (CTG), inicia no dia 13 e vai até o dia 20 de setembro, um evento muito esperado pelos sulistas que moram em Roraima. Um momento que visa unir os povos do Sul e do Norte nesse festejo, oferecendo o que o Sul tem de melhor, com suas danças, cotidiano gaúcho, trajes, desfiles e comidas típicas, não faltando o autêntico churrasco gaúcho.

Música na Estrada

O Festival de Música estreia em Boa Vista em outubro, dia 14, com a Orquestra de Violões do Amazonas, além de outras atrações. O evento terá exposição do artista plástico Jaider Esbell, vencedor do PIPA Online 2016. O “Festival Música na Estrada” tem a realização do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura através da Lei Rouanet e da agência cultural Kommitment Produções Artísticas. O projeto conta com o patrocínio master da Instituição de Ensino Superior Estácio.

Festa à Fantasia

Neste sábado (17) acontece a “Festa a Fantasia” no Ville Roy Grill. A noite promete abalar a galera. Já fez sua fantasia? Não? Corre !!!! A Festa exige a caracterização, então já está na hora de se jogar em um mundo mágico, crie sua fantasia e participe. A noite terá o melhor do POP Rock com as bandas Dark V8 e PONTO 3. E mais, os DJs Phelipe Riguethi, Estrela e a atração Internacional DJ NAIF direto da Síria. Adquira seu ingresso de pista e área vip na M.Officer e Lorinho Celular. Informações no telefone 99113.8744

Noite Mumbai Jacira Leão

A ABIME, realizou o 10º Congresso de Mídias eletrônicas em Maceió com jornalistas e colunistas sociais associados à instituição.

Maceió tem como presidente regional a jornalista Jacira Leão, que foi a anfitriã do encontro e reuniu mais de 40 jornalistas de várias regiões do Brasil. A abertura do evento foi com a realização do seu aniversário que já vem há vários anos realizando uma noite indiana, “Noite Mumbai”, uma festa superconcorrida no Estado de Maceió.

A Noite Mumbai foi espetacular, com grandes produções em lugar belíssimo com uma decoração totalmente caracterizada ao tema da festa. O evento foi realizado no Armazén Uzina, com diversas ilhas de vários tipos de comidas típicas da região e as mais variadas guloseimas. Não faltou whisky, drinks, cervejas, refrigerante e água. Uma festa sem deixar nada a desejar.

Fui representar Roraima como Presidente Regional da Abime/RR e diretora da Abime Nacional e visando formar uma equipe consolidada a desenvolver trabalhos de fortalecimento junto aos profissionais de Mídia Eletrônica. Para esta importante tarefa, contei, com o apoio de meus parceiros que me acompanham e acreditam em meu trabalho. São eles: Ícone Clube, LB Construções, Menina do Rio, O Boticário, Vereadora Mayara, Cintura Fina, Essencial Viva Bela, Vilene Oliveira, NIlde de Paula, The Best Vip, Regis Matias (Salão Corpo e Forma) e Espaço Forma / Maristela Moreno,

