Vitrine – por Teozeta Parente

Destaque

ABAV Turismo

Roraima participará, com uma delegação de mais de 50 pessoas, levando na bagagem, muita arte, cultura, culinária e turismo do nosso Estado, da 44ª ABAV – Expo Internacional de Turismo, que nada mais é do que a maior, mais completa, tradicional e importante feira de turismo brasileiro, a ser realizada nos dias 28 a 30 de setembro, em São Paulo. A ABAV (Associação Brasileira das Agências de Viagens) está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, e por isso, além de atender as diferentes demandas de seus associados, consegue formatar uma feira para atender as necessidades do principal canal de distribuição de viagens no Brasil: as agências de viagens.

Sessão de Autógrafos

Nesta terça-feira, 6, às 19h, na Livraria Saber, acontece a sessão de autógrafos da poeta e compositora Zanny Adairalba, que está na lista dos autores selecionados na chamada-convite do projeto Sementes Líricas, organizado pela Editora Literacidade do Pará, com o livro “Pétalas de Despedida”. O evento contará com a participação especial do poeta Rodrigo Mebs e do instrumentista J.J. Vilela. A Saber fica na avenida Ville Roy, 4896, Aparecida.

Desfile 7 de Setembro

O governo do Estado, através da Secretaria de Educação, realiza as comemorações de 7 de setembro, com mais de 1.600 alunos, que desfilarão na avenida Ene Garcez para demonstrarem seu patriotismo. O destaque deste ano vai para as escolas Luiz Rittler Brito de Lucena e Elza Breves, que adotaram o Ensino Básico Militar e juntas terão 350 alunos desfilando. Também terá as apresentações dos grupos de fanfarras como destaque do desfile.

Grupo Ousadia no D’Rosi

O Espaço D”Rosi, já conquistou o gosto dos boa-vistenses, tudo climatizado, aconchegante, oferecendo uma cozinha completa com beleza e bem estar. E nessa terça, 6, acontece grande esquenta de gravação do DVD do “Ousadia na Pegada” e junto o lançamento do fã clube da banda. O show está marcado para às 22h, com sorteio de brindes e muito alto astral. D’Rosi fica localizado na rua Eduardo Ribeiro, 107, São Francisco. Informações 99172.2252 ou 99132.3663

Domus

Também hoje, acontece no Espaço Domus a Festa JURIS BEER – Vem tomar juízo, com a animação das bandas Remela de Gato, Back Country, Estevão Alves, Forró Xote Bruto e Thalita & Tauan. A noite oferece atendimento vip para os camarotes com combos de Absolut. Informações nos telefones 99111.5527 ou 99167.4487.

Show no Pátio

O Pátio Roraima Shopping, recebe hoje, a partir das 20h, o show do cantor Leoni, grande músico, compositor e artista, conhecido do público, principalmente da geração “Anos 80” e do grupo Kid Abelha. O Show ainda conta com a participação de Elias Moreira, que participou do programa The Voice Brasil, e pré-show de Fabinho Faria.

Colheita da Soja

A governadora Suely Campos apoia e sabe da grande importância do plantio de soja e do agronegócio para o Estado de Roraima. Foram mais de 25 mil hectares de soja plantados em Roraima, totalizando 75 mil toneladas em colheita. O apoio do Governo do Estado foi fundamental para que a agricultura alcançasse a marca recorde, rendendo ao Estado destaque nacional. Em Roraima são mais de 50 produtores que cultivam a soja em Roraima.

O dia da Colheita da Soja aconteceu na Fazenda Luana Luzia, durante a Abertura Oficial os visitantes tiveram a oportunidade de verificar nos stands exposição de máquinas agrícolas, equipamentos que auxiliam na plantação e colheita da soja e verificar créditos junto a instituições financeiras

Dia do Administrador

No dia 9 de setembro é comemorado o Dia do Administrador e para celebrar a data, o Conselho Regional de Administração de Roraima (CRA-RR) vai realizar uma palestra com o empreendedor, consultor e escritor Bruno Perin, com o tema “A Revolução das Startups – O maior impacto de todos os tempos no mundo dos negócios”. A partir das 19h, no Centro Empresarial Ideias e Negócios. E, no dia 10, para encerrar as comemorações, o CRA promoverá o Baile do Administrador, no Cenarium Recepções, ao som da banda de pop/rock Carta Pedrada.

Miss Brazil Model

Nos próximos dias 9 a 11 de setembro, em São Paulo, será realizado uns dos melhores concursos de beleza do Brasil, o Miss Brazil Model 2016. Roraima tem Lilliana Matte a vencedora eleita Miss Brazil Model 2015 na categoria principal. E este ano Roraima participará com 5 candidatas em categorias diferentes. São elas Jacke Maia, Alessandra Oliveira, Jakeline Leitão, Mariana Rodrigues e Sarah Ohana Ruiz

XV Parada do LGBT

A XV Parada do Orgulho LGBT de Boa Vista-RR, este ano vem com uma programação completa de ações, com palestras, panfletagens educativas, feijoada, audiência pública com o tema “Violência contra a População LGBT do Estado de Roraima” e show da pré-parada do Orgulho LGBT. Informações no telefone (95) 99113-3490

Festa à Fantasia

No dia 17 de setembro, acontece no Ville Roy Grill a Festa a Fantasia que promete abalar a noite boa-vistense. A Festa exige a caracterização, então já está na hora de se jogar em um mundo mágico, crie sua fantasia e participe. A noite terá o melhor do Pop Rock com as bandas Dark V8 e Ponto 3. E mais, os DJs Phelipe Riguethi, Estrela e a atração Internacional DJ Naif, direto da Síria. Adquira seu ingresso de pista e área vip na M.Officer e Lorinho Celular. Informações no telefone 99113.8744.