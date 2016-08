Vitrine – por Teozeta Parente

Baile do Rubi Roraima

A festa mais esperada do ano pela advocacia roraimense aconteceu em grande estilo. O tradicional Baile do Rubi, o maior evento que encerrou as comemorações da Semana do Advogado, foi realizado no Espaço Nobre e superou as expectativas da categoria, sempre pela organização, decoração e qualidade.

Os convidados foram recepcionados pela própria presidência da OAB e diretoria, além do grande suporte do cerimonial. Também foi disponibilizado um estúdio fotográfico para o registro do momento. O Buffet do baile contou com ilhas com frios, pães e frutas. Também foram servidos risotos e salgados, além de cerveja, refrigerantes, coquetéis e água.

A animação ficou por conta das atrações das bandas Prelúdio e Fabinho & Band, que agitaram a todos com seus mais diversificados repertórios.

Este ano foi o primeiro ano de festa na presidência de Rodolpho Morais que ressalta um momento de lazer com excelência e valorização da classe.

Veja alguns momentos da festa

Fotos Ascom/OAB e Vitrine Teozeta Parente.