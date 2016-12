Vitrine especial Luzes de Natal – por Teozeta Parente

Feliz Natal Roraima

Mais um fim de ano chegou, Natal e uma perspectiva de um Feliz Novo Ano. E com isso a Vitrine e o site www.roraimaemfoco.com desejam a todos os boa-vistenses, um Natal e fim de ano de muito amor e saúde.

Boa Vista se tornou uma cidade de turismo pelos inúmeros pontos iluminados pela beleza de Natal, com luzes, cores em vários cantos da cidade. É fácil ver várias pessoas turistando e fazendo selfies em lugares estratégicos atraídos pela iluminação de Natal.

A Prefeitura Municipal de Boa Vista preparou a cidade com uma bela iluminação, em avenidas, praças e a bela Arvore de Natal na Praça Fabio Paracat, além da realização de um belíssimo evento no Parque Municipal Germano Sampaio, o “Natal da Paz”, que reuniu todos os projetos sociais realizada pela PMBV em harmonia com o espírito de paz, comunhão e celebração! Foi uma noite magica em um grande espetáculo a céu aberto. Tudo perfeito, belíssimo.

E a “Cidade Natal”, realizada pelo Governo de Roraima, vai até o dia 31 no Parque Anauá. Onde durante dez dias estarão juntos vários projetos da Rede Cidadania, com a Magia de Natal, envolvendo teatro, dança, conscientização ambiental, de trânsito, musical, Ballet Cristina Rocha, corais e melhor idade.

Além das apresentações culturais e a presença da feira permanente de artesanato do Governo, a Expoarrte. E a grande atração o Presépio Vivo que tem atraídos a população.

Veja alguns registros de vários apaixonados pela fotografia, fotógrafos, facebook e arquivos pessoais.