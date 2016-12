Violinista Fabrício Cromwell lança primeiro vídeo clipe no Youtube

Apaixonado por música, o violinista Fabrício Cromwell, 19 anos, que transita pelo mundo da arte musical desde criança, lançou nesta semana no canal Youtube o primeiro vídeo clipe ‘Love On The Brain’, da cantora Rihanna. O trabalho, resultado de anos de dedicação voltado para o instrumento que mais adora tocar, o violino, pode ser consultado no endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=kQlCukiWswM .

O jovem músico, natural da Venezuela e roraimado de coração, atualmente é acadêmico do curso de música na Universidade Federal de Roraima (UFRR). Adepto da música clássica, ele iniciou os primeiros estudos no município de Pacaraima, onde passou grande parte da infância e adolescência assistindo as mais diversas apresentações da orquestras da Venezuela.

“Desde criança a música me contagiava. Com a iniciativa da musicista brasileira que tocava na orquestra da Venezuela, Bruna Bonato, em criar a Orquestra sinfônica de Pacaraima, ingressei logo na primeira turma e durante dois anos e meio toquei flauta, que era para ter noção das notas e do som. Em 2011 ganhei meu primeiro violino e foi muito emocionante porque sempre gostei do som suave do instrumento. Tinha outras opções, como viola e cello, mas quis ficar no violino porque era o que mais admirava por conda dos solos incríveis”, contou entusiasmado.

O sonho de Fabrício Crowell é levar a todos os cantos de Roraima a beleza dos acordes do violino. “A ideia de tocar músicas populares no violino veio ao perceber a necessidade e a carência da música clássica no Estado de Roraima. Creio que tocando músicas populares no violino, a sociedade conhecerá um pouco do instrumento e acabará por ter curiosidade de ouvir mais músicas no estilo, aumentando dessa forma o gosto pela música clássica no Estado”, revelou.

Marilena Freitas