Vila Olímpica sedia finais emocionantes do Campeonato de Futebol de Boa Vista

Neste sábado, 23, no campo da Vila Olímpica Roberto Marinho, foram definidos os vencedores do IV Campeonato Municipal de Boa Vista Sub 12, do III Campeonato Municipal de Futebol Feminino de Boa Vista e da V Copa Boa Vista de Futebol Amador. Os jogos foram promovidos pela Liga de Futebol Amador (Lifaer), com apoio da Prefeitura de Boa Vista.

Pelo Sub 12, Flamengo x Extremo Norte disputaram o título. Numa partida acirrada, que movimentou a torcida, o Flamengo se saiu melhor e venceu por 2 x 1. A equipe rubro negra ainda teve o melhor artilheiro do campeonato: Pedro Hugo Lourenço Pereira, com 11 gols. O melhor goleiro foi Nícolas Davi Moura Binda, também do Flamengo. O time recebeu o prêmio de R$ 10 mil reais, medalhas e troféus. O melhor artilheiro e goleiro receberão R$ 500. Já o vice, levou o prêmio de R$ 7 mil reais e também medalhas e troféus.

Depois foi a vez das meninas mostrarem habilidade e técnica em campo. A final entre São Raimundo x Roraima também prendeu a atenção da torcida e foi decidida nos pênaltis. O São Raimundo venceu por 3 x 0 e levou para casa R$10 mil pela primeira colocação, o vice R$ 7 mil. Os times também ganharam medalhas e troféus. A artilheira do campeonato de futebol feminino foi a atacante Glauciane Inês Assis, do Roraima, com, 16 gols. Adriana Santos da Silva, do Roraima, foi eleita a melhor goleira da competição.

A V Copa Boa Vista de Futebol Amador foi disputada por Barcelona x Bonfim. Na disputa, Barcelona se consagrou o grande campeão deste ano, com o placar de 1 x 0. Além do título, o vencedor recebeu ainda R$ 40 mil, além de troféu e medalha. O vice recebeu a quantia de R$ 20 mil. O melhor artilheiro foi Jonas Castro, com 15 gols, e o melhor goleiro Moisés Catarino Jesus da Silva. Ambos recebem R$ 800.

“Temos buscado melhorar a organização e disciplina do evento, valorizando os talentos e revelações em campo. Em 2018 a expectativa é aumentar ainda mais o número de vagas na competição, passando de 12 para 16, para contemplar mais times e incentivar ainda mais o futebol amador de Roraima”, disse o presidente da Lifaer, Gilberto Popó.

Parceria

Desde 2013 a prefeitura de Boa Vista por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC) é parceira da Lifaer. Este é o 5º ano consecutivo em que o executivo municipal apoia o futebol amador. A parceria visa incentivar e apoiar uma das competições mais importante do esporte roraimense.

Nesses cinco anos de convênio foram mais de 216 equipes beneficiadas com as competições que são realizadas nas categorias masculinas, femininas e Sub-12 – Masculino. O Convênio é usado para cobrir despesas com arbitragem, material esportivo e premiação aos campeões dos certames.

Shirléia Rios