Vila Nova: Edio Lopes se reúne com moradores para anunciar projetos que serão implantados em 2018

Em busca de melhorias para Vila Nova, em Mucajaí, o deputado federal Edio Lopes (PR/RR) esteve nesta quarta-feira, 3, acompanhando a prefeita do município, Nega (PR), na reunião com os moradores da região para apresentar projetos que serão executados neste primeiro semestre de 2018 no local. Estiveram presentes também os vereadores Andreia Almeida (PSL), Kekeu (PSDC), Pé de Ferro (PTN) e Joelson Costa (PR), presidente da Câmara, e a secretária municipal de Saúde, Jaidila Rosas.

As ações apresentadas foram de pavimentação asfáltica de 1,5 km de ruas da vila, com calçada e meio-fio, com recursos de R$ 1,5 milhão, recuperação de 30 km de estradas vicinais da região, no valor de R$ 1,5 milhão, e eletrificação das vicinais do T, 14 e ponta da vicinal 11, com orçamento de mais de R$ 1,2 milhão. Além desses projetos, está a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do local, no valor R$ 600 mil, e a instalação de internet na Escola Municipal São Sebastião.

Além destas obras, a prefeita Nega tem se empenhado para retomar a construção de uma escola moderna com seis salas de aula. Esta ação está parada desde a gestão passada por problemas técnicos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Edio destaca os esforços do vereador Kekeu, que como representante da região participou de toda a discussão e trabalhou junto à prefeitura para a consolidação destes projetos na Vila. Ressalta também a importância das liderança as locais, como o Nonato, membro da cooperativa agrícola da região, Gonçalinho, fundador da Vila Nova, e Rafael, que é representante da prefeitura de Mucajaí na região.

“Vila Nova é uma localidade muito importante para o município de Mucajaí, e por isso estamos trabalhando na realização de projetos voltados para a melhoria da infraestrutura da região em prol de toda a população local”, completa Edio Lopes.