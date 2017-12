Vila Jardim: proprietários têm até esta sexta-feira para receber os contratos

As 2.992 famílias que moram no Residencial Vila Jardim, situado no bairro Cidade Satélite, têm até esta sexta-feira, 15, para receber os contratos assinados e registrados em cartório, atestando a propriedade do imóvel.

O Governo do Estado, por meio da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) em parceria com a Caixa Econômica Federal está desde a segunda-feira, 11, realizando a entrega dos contratos por uma equipe de profissionais do Departamento de Habitação da Codesaima.

Após a ação, os documentos voltam a ser entregues exclusivamente nas agências da Caixa. Os trabalhos seguem o planejamento de pelo menos dois condomínios por dia, das 14h às 20h em diferentes pontos do residencial. Já foram atendidos seis condomínios, um total de mais de 1500 apartamentos.

Para receber o contrato, o proprietário deve apresentar documento oficial com foto. Não sendo permitido uso de procurações.

Programação de atendimento

Quinta-feira – 14 de dezembro

14h às 20h – Base fixa na quadra do Condomínio Andiroba

– Araçá

– Ingá

– Cedro

Sexta-feira – 15 de dezembro

14h às 20h – Base fixa na quadra do Condomínio Andiroba

– Andiroba

– Ipê Amarelo

– Sumaúma