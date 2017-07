Vila Jardim: moradores receberam atendimentos de saúde no sábado

A manhã deste sábado, 22, também foi um dia propício para cuidar da saúde. A prefeitura de Boa Vista realizou diversas ações de saúde, em alguns locais da cidade. Os moradores do bloco Samauma, do Conjunto Vila Jardim no bairro Cidade Satélite receberam os atendimentos dos profissionais da unidade básica de saúde, Aygara Motta.

A ação foi realizada em parceria com a Igreja Batista Monte Sinai, Junta de Missões Nacionais e ONG Pirilampos. Foram realizados durante toda a manhã, 714 atendimentos, com serviços de vacina; consulta médica; atualização do bolsa família; orientação, escovação supervisionada e aplicação de flúor; aferição de pressão de PA e glicemia; testes rápidos e palestras sobre planejamento familiar.

“Foi uma ação muito importante, conseguimos atender muitas pessoas que estavam precisando de uma consulta médica e também outros serviços. A parceria com a igreja foi bem importante para que os profissionais criem um vínculo com a população e que eles possam se dirigir até a nossa unidade para outros atendimentos durante a semana”, destaca Regiane Batista Matos, diretora da unidade.

Durante os atendimentos, as crianças se divertiram com pula-pula e pintaram os rostos, com as atividades coordenadas pelos palhaços Pirilampos. Enquanto elas se divertiam, os pais eram atendidos nas consultas e outros serviços e aproveitaram para pedir orações e ouvir um pouco sobre Jesus, com a mulheres do movimento Desperta Débora.

Sarlen da Costa Silva, 50, foi atendida pelos médicos, e agradeceu a oportunidade.” Muito bom poder consultar hoje, pois quase não tenho tempo durante a semana e hoje consegui fazer vários atendimentos em um só dia”, disse.

“Queremos agradecer a todos os profissionais de saúde da unidade que se dispuseram e nos atenderam prontamente, assim que buscamos apoio. Juntamente com eles conseguimos atender muitas pessoas aqui do conjunto que precisam muito desses atendimentos de saúde. Aproveitamos também para mostrar um pouco o amor de Deus por meio dessas ações”. Agradeceu Diogo Santos, missionário da Junta de Missões Nacionais e coordenador do projeto Cidade Alegria, desenvolvido pela igreja todos os sábados no local.

