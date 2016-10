Vigilância Sanitária contará com novo sistema para gerenciamento de dados

A Vigilância Sanitária do Estado conta agora com o sistema Infovisa (Sistema de Informação em Vigilância Sanitária), que vai permitir que os técnicos gerenciem desde o cadastro de estabelecimentos até a emissão de alvará sanitário, assim como o agendamento de inspeção e elaboração de relatórios gerenciais. A nova plataforma foi compartilhada pela Vigilância do Estado de Tocantins.

Como parte do processo de implantação do novo sistema no Estado, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) promove nesta sexta-feira (30) uma capacitação dos servidores para operarem o software. O treinamento começou às 8h e segue até às 18h, na UFRR (Universidade Federal de Roraima).

Segundo a diretora do Departamento Estadual de Vigilância Sanitária, Gisele Mesquita, 40 servidores do departamento serão capacitados. “A perspectiva é também poder descentralizar esse novo sistema aos municípios do Estado de Roraima. Essa ampliação acontece numa proposta futura, o que vai exigir também a capacitação destes profissionais”, pontuou.

Segundo ela, futuramente, a proposta é integrar os dados da Vigilância Sanitária com a base de dados da Junta Comercial, a fim de ampliar ainda mais a gama de informações disponíveis aos técnicos do setor.

Infovisa

O Sistema de Informação em Vigilância Sanitária tem como objetivo organizar os serviços e acompanhar os indicadores das ações da Vigilância Sanitária Estadual. O sistema busca fortalecer a instituição e facilitar o processo de planejamento das atividades, com controle sobre os estabelecimentos cuja atividade, quando má conduzida, pode representar risco à saúde.