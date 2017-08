Vigilância participa de oficina para agilizar respostas em emergências de saúde

Ter uma rede articulada garante uma resposta eficiente em casos de emergências em saúde, o que é fundamental para conter a disseminação de doenças transmissíveis. É pensando neste fortalecimento que a Coordenação Estadual de Vigilância em Saúde recebe nesta segunda e terça-feira (14 e 15), um treinamento promovido pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).

Segundo a diretora do Departamento Estadual de Vigilância Epidemiológica, Luciana Grisotto, a oficina busca, entre outras ações, reestruturar a forma como as informações são distribuídas. “Antes os dados eram repassados apenas para um departamento específico [Vigilância Epidemiológica, Sanitária ou Ambiental], e a proposta é compartilhar estas informações, garantindo mais agilidade nas ações de resposta promovidas pelo Estado e/ou municípios em casos de doenças transmissíveis”.

O foco principal desta ação são as doenças transmissíveis de pessoa para pessoa, como sarampo e rubéola, que possuem campanhas de vacinação e estão erradicadas no Brasil. O perigo são os casos oriundos de outros países, tornando fundamental uma rede de respostas ágil, para impedir a disseminação de doenças no Estado e no País. “Um exemplo foi um caso recente de difteria, que não possui transmissão interna [autóctone] há 17 anos, mas, recentemente, teve registro de caso importado. Por isso a importância de se ter uma rede sensibilizada para se conseguir ações efetivas em menor tempo“, avaliou a diretora.

A oficina aborda questões como detecção, notificação, monitoramento, análise dos dados e as ações de resposta realizadas pelo Estado e por Boa Vista, município com maior demanda e rede mais estruturada. Após as apresentações, haverá discussões sobre o processo de trabalho e elaboração de um documento com os procedimentos padrões.

CIEVS

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde é o espaço de apoio para o Ponto Focal Nacional do Brasil para o Regulamento Sanitário Internacional e realiza a captação de notificações, monitoramento, mineração de dados e análise epidemiológica de surtos e epidemias nacionais e internacionais. O CIEVS compõe a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública, que conta com dezenas de centros ativos em todo o Brasil. Em Roraima, há um núcleo do CIEVS, vinculado à Sesau (Secretaria Estadual de Saúde).