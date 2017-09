VI Forint: prazo para envio de resumo de trabalhos se inicia nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 18, inicia-se o prazo para a comunidade externa, servidores e estudantes enviarem o resumo dos trabalhos que serão apresentados em forma de pôster durante o VI Fórum de Integração, Pesquisa, Ensino e Tecnologia do Instituto Federal de Roraima, que ocorre nos dias 28 e 29 de novembro, no Campus Amajari.

Os interessados têm até o dia 2 de outubro para enviar os resumos para o e-mail forint.submissao@ifrr.edu.br. As orientações para a produção, as normas e os modelos estão disponíveis para download no endereço http://www.ifrr.edu.br/forint/vi-forum-de-integracao. Todos os que fazem parte dos programas institucionais Pibict, Pbaex e Inova devem participar.

Para quem participa do Pipad e do Energias Renováveis, o envio é opcional. Portanto, os resumos podem estar vinculados a programas institucionais ou não, mas devem estar obrigatoriamente relacionados a uma destas áreas de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde, Agrárias, Sociais, Humanas; Linguística, Letras e Artes.

De acordo com a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, Fabiana Leticia Sbaraini, a estimativa é receber aproximadamente 200 banners, que darão visibilidade às ações de pesquisa, ensino, extensão e inovação do IFRR.

Também pode fazer o envio dos resumos pessoa da comunidade externa que deseja apresentar os resultados finais ou parciais das suas pesquisas. “Além dos nossos trabalhos institucionais, a gente abre para participação do público externo”, comentou Fabiana.

A avaliação dos resumos será feita até o dia 24 de outubro; a devolução dos trabalhos com as correções necessárias, até o dia 31 do mesmo mês. Não serão aceitos, para parecer, trabalhos fora do prazo determinado para a submissão.

A seleção dos resumos ficará a cargo de consultores ad hoc e de servidores da instituição com experiência nos temas dos banners. Conforme Fabiana, esse é o momento de maior relevância técnico-cientifica do IFRR, que é dar visibilidade às ações e abrir espaço para a população participar. Ela reforçou que todos os resumos serão publicados nos anais do evento, de forma eletrônica.

Os trabalhos aprovados serão expostos, em forma de pôsteres, na 6ª edição do Forint, que contará também com a presença de pesquisadores escolhidos pela comissão científica, os quais conversarão com os autores dos trabalhos, promovendo intercâmbio de conhecimentos científicos.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 366232704 (Propesq), 3224-9273 (Proex) e 3623-1076 (Proen).

Rebeca Lopes