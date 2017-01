VI Encontro de Turismo de Base Comunitária da Amazônia abre inscrições para submissão de trabalhos

Estão abertas, até o dia 10 de fevereiro, as inscrições para submissão de trabalhos, que serão apresentados no VI Encontro de Turismo de Base Comunitária na Amazônia. Para participar, os interessados na área deverão preencher uma ficha disponível no site ufrr.br/tca.

Serão aceitos resumos em formato banner(pôster), elaborados no modelo disponível no site. Cada autor, poderá inscrever até dois trabalhos, que deverão ser encaminhados para plataforma Splinter. Quem tiver interesse em participar deve ficar atento ao prazo de pagamento, pois os valores variam de acordo com as datas estipuladas e a categoria dos participantes. Até o dia 31 de janeiro, os ingressos custarão: R$ 50 (alunos de graduação), R$80 (alunos de pós-graduação), R$ 100 (professores e técnicos-administrativos) e R$ 150,00 (público em geral).

O Encontro ocorrerá na universidade Federal de Roraima (UFRR) no período de 22 a 26 de março, com o tema “Protagonismo das populações tradicionais e povos indígenas”. O evento é organizado em parceria com o Instituto Federal de Roraima (IFRR), Universidade Estadual de Roraima (UERR), SEBRAE, Faculdade Estácio da Amazônia e Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

A programação terá mesas-redondas, minicursos, palestras, relatos de experiências, apresentação de banners, exposição de artes, artesanato, excursões e ensaios fotográficos. Também contará com a participação de lideranças indígenas e professores de instituições de ensino de Roraima, Amazonas, Rio de Janeiro e Ceará. Para mais informações, acesse o site ufrr.br/tca ou ligue para (95) 3621-3162.