Vestibular/Enem: CAP-DV oferece curso preparatório para estudantes com deficiência visual

O CAP-DV (Centro de Apoio Pedagógico para Deficientes Visuais) está com 10 vagas disponíveis para estudantes com deficiência visual (cego ou com baixa visão) em curso preparatório para o vestibular e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A iniciativa faz parte do projeto ‘De olho na Universidade’. Os interessados deverão comparecer ao CAP-DV, localizado na avenida Santos Dummont, no bairro São Pedro, no horário das 8h às 11h30 para se matricular.

As aulas começam no dia 8 de setembro e serão ministradas nas terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30. A diretora do CAP-DV, Sulivanha Lira, explicou que os alunos terão aulas da Língua Portuguesa, atualidade, História, Geografia, Química e Biologia. As aulas terminam em novembro, no mês que são aplicadas as provas do Enem. O curso é gratuito e só atenderá deficientes visuais com laudo médico.

Essa é a primeira vez que o CAP oferta o curso preparatório. O pedido foi feito pelos próprios estudantes. “Nossos alunos já tinham solicitado que a gente disponibilizasse o curso preparatório devido às dificuldades que enfrentam em salas de aulas que não dispõem de material adaptados para eles”, disse Sulivanha, ao ressaltar que a ideia do projeto é propiciar aos estudantes deficientes visuais os conhecimentos exigidos nos principais exames de vestibulares e no Enem.

Os professores irão utilizar ferramentas como a plataforma Hora do Enem e todos os textos serão transformados em áudio. Ligado à Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), o CAP-DV atende pessoas com baixa visão e cegueira. Atualmente recebe 36 usuários, sendo 20 acima de sete anos de idade e 16 crianças de zero a oito anos para estimulação visual.

Ozieli Ferreira