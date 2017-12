Vestibular e seletivo do Campus Amajari seguem com inscrições abertas

As inscrições para o processo seletivo dos cursos Técnico em Agropecuária e Técnico em Aquicultura, ambos integrados ao ensino médio, e do superior de Tecnologia em Aquicultura do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (IFRR-CAM) seguem abertas até 3 e 5 de janeiro, respectivamente.

Para o seletivo são oferecidas 35 vagas em cada curso, e as inscrições são gratuitas, devendo ser feitas pessoalmente na Coordenação de Registro Acadêmico (Cores), em horário normal de expediente. A sede do CAM fica na Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 03, no Município do Amajari.

Para concorrer ao seletivo, o candidato deve ter idade máxima de 17 anos completos e haver concluído o ensino fundamental até a data da matrícula. No ato da inscrição, o candidato terá três opções para concorrer às vagas: ação afirmativa (aos que se autodeclararem por cor e/ou renda), pessoa com deficiência e ampla concorrência.

As vagas serão preenchidas por meio de análise curricular, de caráter classificatório. A análise compreenderá a observação de desempenho no ensino fundamental com base na média ponderada dos componentes curriculares do Histórico Escolar do candidato.

Também são oferecidas 35 vagas no vestibular para Tecnólogo em Aquicultura para o turno matutino, com ingresso no primeiro semestre de 2018. Das vagas, 10 são para ingresso por meio do SiSU (Sistema de Seleção Unificada) e 25 pelo vestibular.

As inscrições são gratuitas e, para o vestibular, ocorrem de 20 de dezembro a 5 de janeiro, exclusivamente pelo endereço http://certame.ifrr.edu.br. Essa é a terceira turma do superior de Tecnologia em Aquicultura, sendo que a primeira deve formar-se em 2018. O curso tem duração de três anos.

Pelo SiSU 2018/1, o prazo de inscrições será de 29 de janeiro a 1.º de fevereiro, com resultado a ser publicado dia 2 de fevereiro. Os selecionados terão de 5 a 7 de fevereiro para fazer a matrícula. Conforme cronograma, de 2 a 16 de fevereiro é o prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera.

Conforme o item 2.1.1 do Edital 08/2017, as vagas destinadas ao processo seletivo Enem-SiSU serão regulamentadas por edital próprio para esse fim, devendo o candidato interessado acompanhar as publicações no site http://certame.ifrr.edu.br e no site do Ministério da Educação (MEC).

Com isso, para concorrer a uma das 10 vagas pelo Sisu 2017, o candidato deve acessar o site http://www.sisu.mec.gov.br/. Podem candidatar-se aqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio e que não obtiveram nota zero na redação. No site, há orientações para inscrição.

Os dois processos estão a cargo da Comissão Permanente de Processo Seletivo e Vestibular (CPPSV) do CAM. Os editais estão disponíveis no endereço http://amajari.ifrr.edu.br.

EAD

A CPPSV do Campus Amajari está trabalhando para lançar até janeiro, o primeiro processo seletivo com 240 vagas para o curso Técnico em Agropecuária subsequente ao ensino médio na modalidade de Educação a Distância. O processo será destinado para quem terminou o ensino médio.

As vagas ofertadas serão distribuídas em seis polos do Núcleo Educação a Distância-CAM, ficando 40 vagas para a sede do Uiramutã, para a Comunidade do Araçá da Serra (Uiramutã), para Raposa e Xumina, em Normandia, para o Taiano (Alto Alegre) e para o Truaru da Cabeceira (Boa Vista). O curso terá duração de um ano e meio, com carga horária de 1.240 horas.

Rebeca Lopes