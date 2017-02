Vestibular Aquicultura: prazo de matrícula e verificação de autodeclaração vai até sexta-feira

A matrícula dos 18 aprovados nas vagas no vestibular do curso de Tecnologia em Aquicultura do Instituto Federal de Educação de Roraima/Campus Amajari acontece de 30 de janeiro a 03 de fevereiro, de 8h às 18h, na Coordenação de Registro Acadêmico (Cores). O setor fica na sede do campus, na Rodovia Antonino Menezes da Silva (antiga RR 342), Km 03.

Nesse período também acontece à verificação da veracidade da autodeclaração de pretos e pardos e a análise socioeconômica, sendo necessário o comparecimento dos candidatos. Os documentos comprobatórios (conforme edital) devem ser entregues em envelope lacrado, lembrando que é uma etapa eliminatória.

Para a matrícula, todos os candidatos classificados terão que apresentar cópias autenticadas ou cópias acompanhadas com os originais da documentação abaixo relacionada, na forma regimental, as quais serão retidas, sob pena de perda do direito de ingresso:

a) documento oficial de identidade com foto;

b) CPF;

c) título de eleitor e comprovantes de quitação eleitoral das duas últimas eleições (obrigatório para os candidatos maiores de 18 anos);

d) prova de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino (obrigatório para os candidatos maiores de 18 anos);

e) certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

f) histórico escolar do Ensino Médio;

g) 02 (duas) fotografias 3 X 4 recentes;

h) cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento;

i) comprovante de residência;

j) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório atestando o tipo e grau de deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID (somente para os portadores de necessidades especiais).

Os candidatos estrangeiros, além dos documentos acima, deverão entregar cópias do Registro Nacional de Estrangeiros – RNE (visto permanente ou de estudante); Histórico Escolar com tradução juramentada; e Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, acompanhada do original, emitida por instituição devidamente credenciada.

Sisu

Para os 17 selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para cursar o superior de Tecnologia em Aquicultura, a matrícula acontece de 03 a 07 de fevereiro, no mesmo horário e local. Os documentos são os mesmos mencionados acima. A relação com os nomes está disponível em http://www.sisu.mec.gov.br/selecionados.

Com duração de três anos, o curso de Tecnologia em Aquicultura é o primeiro curso superior oferecido pelo Campus Amajari. Para o primeiro semestre de 2017 entrará a segunda turma com 35 alunos. Dessas vagas, 17 são para preenchimento pelo SiSU e 18 por meio do vestibular, que está em andamento. A publicação da homologação com o resultado final do vestibular será dia 13 de fevereiro.

Rebeca Lopes