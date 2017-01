Vestibular 2017: UFRR divulga pontuação preliminar da redação e prova de habilidades específicas

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) divulgou nesta quarta-feira, 25 a pontuação preliminar das notas da redação e da prova de habilidades específicas (PHE) do Vestibular 2017. São ofertadas 852 vagas em 39 cursos de graduação. O processo seletivo é coordenado pela Comissão Permanente de Vestibular (CPV). Os candidatos podem acompanhar o resultado pelo link: https://cpv.ufrr.br/vestibular/processo/acompanhar.

A prova de redação foi aplicada para todos candidatos no dia 27 de novembro de 2016. Segundo a CPV, à época, a média de faltosos foi em torno de 13%. Dos 10.830 candidatos inscritos, 1.414 não compareceram para fazer as provas. A PHE é aplicada apenas aos candidatos às vagas do curso de Arquitetura e Urbanismo.

O ingresso na UFRR por meio do Vestibular dá-se nas modalidades de Prova Integral (PI) e do Processo Seletivo Seriado (PSS) nas 1ª, 2ª e 3ª etapas. As vagas serão distribuídas para os candidatos com deficiência, ampla concorrência e reserva legal de vagas destinadas a candidatos egressos de escola pública, conforme o edital.

Recursos

Os candidatos poderão interpor recurso a partir das 8h do dia 26 às 18h do dia 27 de janeiro de 2017, por meio do formulário eletrônico disponibilizado no endereço eletrônico http://ufrr.br/cpv, ou de forma presencial das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30 na CPV. A Comissão funciona no Bloco IV, campus Paricarana.