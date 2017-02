Vereadores aprovam requerimentos de Mirian Reis sobre sessões itinerantes e audiência pública

Em única discussão e votação, os vereadores aprovaram por 19 a 0, na sessão ordinária desta terça-feira, 14, no plenário da Câmara Municipal de Boa Vista, dois requerimentos de autoria da vereadora Mirian Reis (PHS). O evento contou com a presença de 20 parlamentares, com exceção da vereadora Dra. Magnólia, cuja ausência foi justificada por motivos familiares e de saúde.

O primeiro requerimento, de número 003/2017, pede a retomada das sessões itinerantes nos bairros da cidade – sendo o Pedra Pintada, na zona rural de Boa Vista, o primeiro da lista a ser visitado. O segundo, 004/2017, solicita a alteração da data da audiência pública sobre a legalização de uma área do bairro Cinturão Verde, inicialmente marcada para 8 de março.

Requerimento 003/2017

Na defesa do primeiro documento, Mirian Reis justificou o fato de o bairro Pedra Pintada ser o primeiro a receber uma sessão itinerante desta 12ª. Legislatura. “Foi um bairro que nós trabalhamos muito, para que hoje, eles (moradores) tivessem na condição que estão”, disse. “Fizemos uma visita lá, vimos que o bairro melhorou em algumas situações, mas ainda tem muito o que fazer. Tem a questão da regularização dos terrenos e muitas outras coisas”, complementou a vereadora, que pediu a definição, na mesma sessão, da data do evento e outros ajustes.

O presidente da Câmara, vereador Mauricélio Fernandes (PMDB), lembrou que, na gestão de Braz Benck, as sessões itinerantes eram realizadas às quartas-feiras, e sugeriu que os eventos fossem realizados neste dia da semana. “Só estamos precisando organizar a estrutura para fazer as sessões itinerantes, mas eu concordo e vou votar pela aprovação do requerimento, vereadora”, respondeu à Mirian Reis.

O vereador Júlio Medeiros (PTN), por sua vez, sugeriu a organização de uma agenda das sessões itinerantes realizadas pela Câmara Municipal, para que em cada mês, fossem realizados dois eventos, para atender aos mais de 50 bairros e localidades da cidade de Boa Vista até o fim do mandato dos parlamentares, para “facilitar a vida do Legislativo e, principalmente, do Executivo”.

O vereador Ítalo Otávio (PR) acrescentou à lista de sugestões sobre as sessões, que cada parlamentar da Casa seja responsável por escolher o bairro que receberá o evento. Mirian Reis disse que a intenção é montar “o calendário, para a gente saber qual é o próximo bairro, até o final do ano. E a cada ano, a gente faria uma agenda”.

O vereador Dr. Wesley Thomé (PC do B) aproveitou para sugerir que o parlamentar encarregado por cada sessão também seja o responsável pela divulgação do evento, e que obtenha um prévio conhecimento sobre as necessidades do bairro que receberá a sessão, “para que quando (o vereador) fosse indagado na sessão, já tenha alguma resposta inicial”.

O vereador Zélio Mota ficou à disposição da parlamentar, enquanto o vereador Pastor Jorge sugeriu que as comunidades indígenas também sejam incluídas na lista dos locais que receberão as sessões itinerantes, e ganhou apoio do presidente da Câmara.

“Tanto as comunidades indígenas, como as áreas rurais também, como PA Nova Amazônia, Truaru, e todas as adjacências que sejam da área rural também, nós vamos tentar alcançar esses lugares”, declarou Mauricélio Fernandes.

Já a sugestão do vereador Genival da Enfermagem (PTC) é de que as definições de datas e horários das sessões itinerantes fossem feitas no Plenarinho da Casa.

Requerimento 004/2017

O documento pede a alteração da data do dia 8 de março, da audiência pública sobre a legalização de uma área do bairro Cinturão Verde, pois na presente data, será celebrado o Dia Internacional da Mulher.

A sessão ordinária, marcada para uma quarta-feira, será transformada em sessão solene, em homenagem às mulheres. Durante a sessão desta terça-feira, a audiência foi remarcada para 15 de março.

A área, que será objeto de discussão do evento, compreende a quadra entre as ruas Gêneses e Provérbios, e foi ocupada por várias famílias em 1998, quando constava em nome da União Federal. Desde lá, a localidade recebeu infraestrutura, como água, energia e pavimentação asfáltica, faltando apenas a transferência da localidade, do patrimônio da União para o Município de Boa Vista.

A audiência pública pretende reunir os vereadores e órgãos competentes, para discutir, com os interessados, a solução do problema que aflige os moradores da região.