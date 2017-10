Vereador pede que Câmara busque apoio para ajudar imigrantes

Em pronunciamento na Sessão desta quarta-feira, 18, na Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Pastor disse que vai encaminhar, junto com os outros vereadores, uma carta requerimento para os deputados federais e senadores, que representam Roraima em Brasília, para buscar solução para situação dos imigrantes que vieram buscar refúgio em Boa Vista como venezuelanos, cubanos e haitianos.

“Peço a esta Casa que a gente faça uma mobilização envolvendo todos os vereadores para que chegue até aos nossos representantes em Brasília, para que eles se unam e tragam solução para o problema do nosso Estado. A situação é séria e grave, está saindo do controle e ninguém mais sabe o que fazer. Estamos inerte diante da problemática.”, ressaltou o pastor Jorge.

O vereador frisou que a Câmara Municipal é casa do povo e é dela que deve partir as iniciativas que visam o bem de todos. “Nossos olhos não suportam ver os venezuelanos com suas crianças pedindo ajuda pelas ruas quentes de nossa cidade. Mauricélio, esta é a Casa que ouve o povo, então vamos fazer um requerimento assinado pelos vereadores para os nossos representantes no senado. A miséria, a fome e a violência estão se propagando cada vez mais no Estado. A situação requer medidas urgentes”, reforça.

Desde que a crise começou na Venezuela, milhares de imigrantes têm vindo para Roraima, estado fronteiriço com o país, em busca de trabalho, comida e remédios. O governo de Roraima estima que mais de 30 mil venezuelanos entraram em Roraima desde 2016. Conforme dados divulgados pela Polícia Federal no Estado, a maioria dos venezuelanos que migram para Roraima são de Caracas, capital do país. Mais de 58% são homens e jovens entre 22 e 25 anos.