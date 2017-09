Vereador pede instalação da Ouvidoria na Câmara

Em única discussão e votação, a Câmara de Boa Vista aprovou por 13 votos favoráveis, nesta terça-feira, 5, o requerimento 75/2017, do segundo-vice-presidente da Casa, vereador Rondinele Tambasa (Podemos), que solicita a instalação e o funcionamento da Ouvidoria Legislativa Municipal.

Ao justificar a criação, Tambasa afirma que a ouvidoria “é um canal de comunicação entre o cidadão e a Câmara Municipal”, sendo um serviço feito para escutar as reivindicações, denúncias, sugestões e elogios da população.

“A criação de uma ouvidoria, seja ela um canal dentro de uma instituição pública ou privada, vem antes de tudo preencher um espaço cada vez mais ampliado com relação ao direito do cidadão”, diz a justificativa do requerimento.