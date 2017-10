Vepema realiza 2º Encontro com Rede de Apoio às Penas e Medidas Alternativas

A Vara de Penas e Medidas Alternativas (Vepema), realizará no período de 7 a 9 de novembro, o 2º Encontro Setorizado com a Rede de Apoio às Penas e Medidas Alternativas. O encontro será realizado no Fórum Advogado Sobral Pinto e pretende promover a interação com as entidades parceiras, para avaliar as dificuldades e construir soluções, visando alcançar maior eficácia na execução das penas e medidas alternativas, primando por um atendimento humanizado que possibilite ao cumpridor a oportunidade de repensar o ato praticado e evitar a reincidência da conduta delituosa.

No dia 7 de novembro o diálogo será com os parceiros das áreas de saúde, meio ambiente e comunidades terapêuticas. Já no dia 8 de novembro, será a vez de se reunir com as áreas de segurança pública, organizações não governamentais e no último dia (9), parceiros de outras áreas estarão no evento, momento em que serão discutidos assuntos referentes ao cumprimento das Penas e Medidas Alternativas, no intuito de garantir maior qualidade e segurança no seu cumprimento/acompanhamento.

Na oportunidade serão expostas as regras para destinação dos recursos oriundos das penas de prestação pecuniária às entidades parceiras da VEPEMA, previstas na Resolução nº 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e no Provimento nº 06/2017 da Corregedoria Geral de Justiça – CGJ/TJRR, como também haverá demonstração no hall do Fórum Advogado Sobral Pinto dos resultados de alguns projetos executados com os referidos recursos.