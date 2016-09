Venezuela: Hiran Gonçalves pede apoio do Governo Federal para ajudar refugiados em Roraima

A grave crise humanitária vivenciada pelos venezuelanos refugiados em Pacaraima, município que faz fronteira do Brasil com a Venezuela foi tema de discurso do deputado, Hiran Gonçalves (PP-RR), durante esta semana, na Comissão de Seguridade Social.

O parlamentar entrou com uma representação junto ao Ministério das Relações Exteriores, no sentido de buscar apoio logístico para dar assistência a essas pessoas, com alimentos, medicamentos e roupas.

“Os problemas de ordem econômica e social na Venezuela vem fazendo com que milhares de venezuelanos migrem para Pacaraima e Boa Vista em busca de alimentos e melhores condições de vida. Porém muitos vivem em condições sub-humanas, em lonas improvisadas. Em Boa Vista, grande parte deles buscam meios para sobreviver, perambulando pelas ruas vendendo objetos, lavando para-brisas de carros, pedindo comida nas casas, e em alguns casos, cometendo pequenos delitos na busca de alimentos para a subsistência de seus familiares”, denunciou.

O parlamentar teme que a situação do Governo Venezuelano possa piorar ainda mais e que o Estado não tenha condições de dar assistência para todos os refugiados. Ele destacou como importante a ação humanitária movida pela governadora, Suely Campos aquelas pessoas em Pacaraima.

“A Venezuela é um país muito rico em minérios, pescado, entre outros recursos naturais, mas infelizmente está sendo destruído pelo atual governo bolivariano. O Governo do Estado está fazendo o possível paras atender a todos, porém estamos correndo um sério risco, com a disseminação de doenças, por conta das condições sub-humanas que essas pessoas estão vivendo. A situação está tão séria que até mesmo a recente greve de fome dos presidiários na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo (Pamc), mobilizou um grupo de venezuelanos a ir até o local pedir a comida dispensada pelos encarcerados”, lamentou.

Hiran Gonçalves encerrou o discurso solicitando ao Governo Federal que disponibilize reforço na segurança dos caminhões que importam alimentos do Brasil para a Venezuela. Segundo ele, esses veículos estão sendo assaltados durante o trajeto de retorno ao país vizinho.

Jânio Tavares