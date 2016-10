Venezuela: Gabinete se reúne pela segunda vez para traçar ações para refugiados

O Gabinete Integrado de Gestão Migratória, do Governo de Roraima, realizou na manhã desta segunda-feira, 24, na sala de Operações do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, a segunda reunião sobre a situação dos venezuelanos que estão imigrando para Roraima. Estavam presentes representantes da Defesa Civil Estadual, do Exército, da Polícia Militar e da Policia Rodoviária Federal, além de outras secretarias estaduais.

Inicialmente foi apresentado, pelo tenente Emerson Lima, do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, um levantamento das ações realizadas pelo Gabinete desde a assinatura do Decreto de criação, no dia 17 de outubro. Um dos pontos mais relevantes foi a apresentação do Centro de Atendimento ao Migrante, instalado no município de Pacaraima.

Foram destacadas as principais necessidades existentes para a implantação de mais Centros de Atendimento ao Migrante. “Cada Centro demanda uma logística de pessoas e equipamentos para o funcionamento. Estamos conversando com todas as entidades envolvidas para verificar o que cada um pode oferecer”, disse.

Nesta segunda reunião, foram abordados temas como a fiscalização dos migrantes econômicos ao longo da BR 174, a instalação de CAM no município de Boa Vista, quais serão as formas de diálogo com as associações de venezuelanos que estão sendo formadas.

Além disso, foram apresentados pela Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) alguns números de atendimentos prestados aos venezuelanos nos hospitais estaduais. A Setrabes (Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social) também mostrou para aos presentes as ações de respostas aos imigrantes venezuelanos.

Macksuel Lopes