Venezuela: empresários de Roraima apresentam produtos e serviços durante encontro

Durante a palestra “Realidades e perspectivas do desenvolvimento de Roraima”, ministrada pela secretária Estadual Extraordinária de Relações Internacionais, Veronica Caro, no Encontro Empresarial Binacional “Venezuela – Norte do Brasil”, na tarde desta quinta-feira, 6, em Puerto Ordaz, na Venezuela, empresários brasileiros expuseram os produtos e serviços que comercializam.

O Encontro, que segue até sexta-feira, 7, tem como objetivo incentivar as relações comerciais entre os dois Países, com rodadas de discussões, palestras e painéis.

O empresário do ramo da engenharia civil, Hamilton Oliveira, apresentou a experiência de projeção e construção do residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite, e falou de novos empreendimentos que estão na fase de planejamento. “Participei de todo o processo do Vila Jardim, desde a escolha da área onde seria construído, até a execução da obra”, disse.

A ALC (Área de Livre Comércio) de Boa Vista foi esclarecida pelo empresário Antônio Carlos Belini, como forma de atrair novos investidores. “É uma oportunidade muito importante para a importação, com isenção de todos os impostos”, argumentou. Ele acredita que a partir desse Encontro serão fechados bons negócios entre os empresários brasileiros e venezuelanos.

Outro empresário, Marcos Paulo Lima da Silva, apresentou os serviços da área onde atua há sete anos: o ramo alimentício. Ele é responsável por uma empresa de distribuição de alimentos, ração animal e outros gêneros, e ressaltou a importância das relações comerciais com a Venezuela. “Nossa empresa está preparada para importação e exportação. Estamos aqui para fazer negócios”, frisou.

A participação de Roraima no evento se deu a convite do Governo do Estado de Bolívar, que viabilizou o transporte da comitiva composta por 25 pessoas, entre empresários e equipe técnica do Governo de Roraima, a partir de Santa Elena do Uairén até Puerto Ordaz. As despesas com alimentação e hospedagem são de responsabilidades dos integrantes da comitiva.

Leandro Freitas