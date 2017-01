Venezuela: bomba de gasolina internacional volta a abastecer veículos brasileiros

Após intensa negociação do Governo de Roraima, por meio da Secretaria de Relações Internacionais, com autoridades da Venezuela, a bomba internacional que abastece veículos brasileiros também está funcionando, sob supervisão do Exército venezuelano, e o fluxo de veículos para exportação e importação de produtos está liberado entre os dois países.

A fronteira da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia foi fechada desde o dia 13 de dezembro por decreto do presidente Nicolás Maduro. Na segunda-feira, 2, a secretária de Relações Internacionais, Verônica Caro, esteve na cidade de Santa Elena de Uairén, dialogando com o comando do Exército e acompanhando as decisões do governo venezuelano.

Conforme Verônica, ainda há restrição para a passagem de veículos tanto brasileiros quanto venezuelanos, sendo mantida a orientação aos brasileiros que estejam com seus veículos na Venezuela, a se dirigirem até a cidade de Santa Elena, e solicitar a autorização de trânsito junto ao Comando do Exército “Fuerte Roraima”, para ingressar no Brasil sempre às 14 horas.

“Estamos aguardando o pronunciamento do presidente sobre a medida. Mas temos grandes avanços. Pedestres, brasileiros e venezuelanos que queiram ingressar ou deixar o país vizinho tem passagem livre das 7h às 16h, diariamente. A restrição é para os veículos particulares que não podem passar, de forma que temos 70% da fronteira liberada partir do diálogo que estamos buscando por determinação da governadora Suely Campos.”, disse.