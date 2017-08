Vara da Infância tem novo posto de atendimento na Polícia Federal

Crianças e adolescentes estrangeiros e brasileiros em situação de risco e vulnerabilidade social, agora tem novo posto de atendimento dentro da Sede da Polícia Federal. A partir desta segunda-feira, 31, a Divisão de Proteção do Vara da Infância e Juventude terá uma sala, com um agente de proteção para fazer a triagem diária desses atendimentos.

A medida se faz necessária diante da atual situação por qual passa o Estado, com a chegada de muitos imigrantes. Por dia, a PF chega a atender cerca de 220 pessoas, principalmente os venezuelanos. Segundo o juiz da Infância e Juventude, Parima Dias Veras, no dia 21 de julho foi decidido, em reunião com a Superintendência da PF, a necessidade de ter melhores instruções no atendimento aos estrangeiros, “haja vista que os agentes federais têm dificuldades de fazer a triagem do direcionamento de cada situação envolvendo crianças e adolescentes, em situação de risco social, dentro do município”.

De acordo com Lorrane da Costa, chefe da Divisão de Proteção da Vara da Infância e Juventude, a intenção é direcionar melhor as famílias atendidas na Sede da PF. “Faremos os encaminhamentos necessários para cada ente responsável que envolva a rede de proteção, seja para Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, Vara da Infância e Juventude e até para a escuta especial na Vara de Crimes contra Vulneráveis”.