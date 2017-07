Vara da Família se mobiliza para atender 45 assistidos em dois dias de mutirão

O primeiro mutirão de atendimento da 2° Vara de Família da Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE) termina nesta quarta-feira, 26. A ação pretende atender 45 assistidos. A maioria dos processos analisados é sobre guarda, divórcio e revisional de alimentos. As audiências acontecem no Fórum Sobral Pinto, na parte da manhã, na sala da 2ª Vara de Família.

Estarão presentes os defensores Wallace Rodrigues e Christianne Leite. Todos que serão tendidos durante o mutirão já foram contatadas via telefone e terão seus casos agilizados.

Segundo a defensora pública Alessandra Miglioranza, atuante na Vara de Família, os mutirões realizam ações extrajudiciais e chega a 90% o número de aproveitamento. “No primeiro semestre atendemos 395 pessoas só nos mutirões. A proposta é reduzir a demanda reprimida, e se possível na hora já fazemos o peticionamento. Os assistidos recebem o atendimento e geralmente as partes chegam a um acordo”, explicou.

“Por mais que o peticionamento não venha ser possível fazer no dia, o assistido pode ficar tranquilo, pois ao terminar o atendimento ele já saberá quem será o defensor responsável, o número do processo e também com o pedido já em andamento”, garantiu Alessandra

Ela ainda ressalta que a população se apresente com documentos pessoais. “Para cada tipo de ação é necessário trazer toda documentação exigida, para que assim seja possível dar entrada no pedido”, frisou Miglioranza.

Todas as ações de direito da Família serão atendidas no mutirão, exceto as contestações e ações relacionadas à partilha de bens. O mutirão beneficiará tanto aos assistidos que terão seus pedidos ingressados com mais agilidade, como também à Defensoria, que por sua vez poderá atender mais pessoas que procuram por um atendimento mais célere.

Celton Ramos