Vaquejada: Brito propõe e deputados aprovam audiência pública na ALE-RR

O deputado Brito Bezerra (PP) propôs e foi aprovada na sessão desta quinta-feira, 13, da Assembleia Legislativa de Roraima, uma audiência pública para discutir a vaquejada no Estado de Roraima, já que é um evento cultural e desportista que gera na cadeia produtiva milhares de empregos no Estado. A audiência será realizada na segunda-feira, 17, às 9h, na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, em função da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o fim das vaquejadas no Brasil.

“Esse evento movimenta mais de 30 milhões de reais no Estado, por ano, porque temos os empresários da área de alimentação que colocam barracas nas festas de vaquejada, as pessoas que alugam tendas para os bois ficarem na sombra, os que tratam do animal no campo e durante o evento, os que compram e vendem cavalos, que transportam os animais, médicos veterinários, casas de rações, agrônomos, uma infinidade, mais de 30 segmentos que são acessórios do evento”, disse Brito Bezerra ao justificar a necessidade de discutir o assunto numa audiência púbica.

Ele explicou que como existe uma manifestação no Brasil em relação a essa decisão, Roraima também precisa se mobilizar. “O STF tornou inconstitucional a Lei do Estado do Ceará. A nossa, que é de minha autoria, é semelhante. Vamos pegar o gancho da mobilização nacional porque será a partir deste evento que vamos encontrar diretrizes, para que possamos continuar com esse evento, mostrando à população brasileira que não há maus tratos aos animais”, afirmou.

Para Brito, a lei é para regularizar a prática, colocar limites para que não se maltrate os animais. Ele ressaltou que já existe uma proposição no Congresso Nacional tornando não só a vaquejada, mas outros eventos afins, cultural e desportista. “Se isso acontecer, já resolvemos essa situação porque não terá como se colocar uma ação de inconstitucionalidade em um decreto legislativo do Congresso Nacional. Milhares de pessoas ligadas a esse evento já estão em Brasília com mais de mil animais naquele pátio da Esplanada dos Ministérios. O Brasil está se mobilizando em favor da cadeia produtiva. Os cantores também estão se movimentando”, disse Brito, ao convidar todos os setores da sociedade para participar da audiência pública, inclusive as organizações não-governamentais que defendem os animais. Já estão confirmadas as participações do Ministério Público Federal, de prefeitos, vereadores e Associações dos Vaqueiros.

Marilena Freitas