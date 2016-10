Vândalos voltam a furtar e depredar o patrimônio público

A Prefeitura de Boa Vista tem trabalhado para garantir uma cidade cada vez melhor para a população, porém, o município vem sofrendo com constantes atos de vandalismo. Uma das práticas mais recorrentes é o furto de fios elétricos. Nos últimos dias foi registrado mais uma ação, desta vez no final da avenida Getúlio Vargas, no bairro Caçari. A fiação do local foi furtada o que causou transtornos aos moradores da região.

Essa prática traz prejuízos tanto à população, como aos cofres públicos, uma vez que a prefeitura precisa fazer a reposição dos fios. O morador Wilson Barbosa disse que essa não foi a primeira vez que o fato acontece. Ele mesmo já havia solicitado em outra ocasião a reposição da fiação.

“Há duas semanas o local estava no escuro, fiz uma solicitação para que fosse iluminado e fui atendido, porém, não demorou muito para que fios voltassem a ser furtados e o local voltasse a ficar sem iluminação, percebi que depois do feriado tudo estava que nem antes. Isso é preocupante porque, minha esposa faz caminhada na avenida e o fato de estar escuro causa insegurança”, contou o morador.

Os fios furtados normalmente são comercializados. De acordo com o secretário adjunto de Obras e Urbanismo, Ubirajara Magalhães, esta é uma prática bastante comum na capital, principalmente em praças públicas.

“São muitos os prejuízos gerados ao município com esse delito, principalmente o transtorno causado à população. Para se ter uma ideia, só na Ponte dos Macuxi a reposição de fios e cabos furtados já foi feita três vezes neste ano, o que causa uma situação de insegurança com a falta de iluminação, que acarreta fatores de risco à integridade da população, risco de acidentes e violência no local. Nosso maior aliado é a população, por isso pedimos que denuncie esse tipo de crime”, destacou.

Vandalismo

As placas de sinalização de trânsito são alvos constantes de vândalos. De acordo com o secretário de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, cerca de 90% das placas destruídas estavam localizadas na Zona Oeste e que maioria das ocorrências é referente a placas amassadas, mas que também há casos que em elas são arrancadas e até mesmo quebradas.

“Quando as placas apresentam condições de serem utilizadas novamente, elas são recolocadas, mas quando não são, é necessário fazer a reposição com uma nova placa, o que gera custos. Destruir os bens públicos é destruir o legado que pretendemos deixar para as futuras gerações. Por conta do vandalismo, o dinheiro que poderia ser utilizado para implantar novas placas é gasto para fazer o mesmo serviço outra vez. O vandalismo é um ato praticado contra o desenvolvimento de Boa Vista.”, explicou o secretário.

Os novos abrigos de ônibus que começaram a ser implantados pela prefeitura de Boa Vista em junho deste ano, como parte do projeto de Mobilidade Urbana, também foram alvos de vândalos. Assim que os primeiros pontos foram construídos no Conjunto Pérola do Rio Branco, no bairro Alvorada e Caçari os vândalos destruíram parte da estrutura.

No Pérola, eles quebraram o abrigo e furtaram uma placa de vidro da estrutura. No bairro Alvorada, um dos pilares de sustentação de um dos pontos foi arrancado pelos criminosos. No Caçari, o prejuízo com os danos causados ao abrigo gera em torno de 2.500 reais.

Mais Crimes

Além da fiação elétrica, placas de trânsito e abrigo de ônibus, outros atos de vandalismo foram registrados nos últimos meses na capital. Lixeiras foram quebradas, placas de identificação de ruas foram danificadas e pichadas, as placas luminosas das faixas de pedestres foram depredadas, 30 das 82 placas que compõem o projeto Caminhos de Memória foram arrancadas e árvores foram arrancadas do canteiro central de avenidas.

Como Denunciar

A população pode ajudar a conservar o patrimônio público denunciando qualquer ato de vandalismo. Pode acionar a Guarda Municipal, no telefone 153, a Polícia Militar, por meio do 190, ou ainda na Central de Atendimento 156 Conforme o artigo 163 do Código Penal, vandalismo é crime e a pena pode variar de seis meses a três anos de detenção, além de multa.

