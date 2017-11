Validação do Plano Municipal de Turismo será nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 30, acontece a solenidade de validação do Plano Municipal de Turismo. A solenidade será as 10h30, na plataforma superior da Orla Taumanan. O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS é um dos principais pontos do programa de governo da atual gestão, sendo instrumento normatizador e primordial para o diagnóstico, planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação dos vários aspectos do turismo no município.

Entendendo o turismo como importante atividade econômica e de transformação social, a Prefeitura de Boa Vista, através da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC) tem focado seus esforços em ações estruturantes no âmbito da construção de mecanismos e políticas de suporte às atividades da Área Turística de Boa Vista e de seu entorno, uma vez que a capital é porta de entrada para as ofertas turísticas de todo o estado.

De acordo com Alda Amorim, Superintendente de Turismo da FETEC e Coordenadora Geral PDITS/Boa Vista, o turismo é uma atividade econômica que movimenta uma longa cadeia produtiva que vai desde as empresas aéreas e rodoviárias, passando por operadoras e agências de turismo, restaurantes, rede hoteleira, proprietários de atrativos, além dos profissionais autônomos.

Contemplando a área turística de Boa Vista, o Plano de Turismo vai subsidiar a captação de recursos nacionais e internacionais para a transformação do potencial turístico do município em produtos sustentáveis e competitivos, capazes de permitir a geração de renda da comunidade local e o fortalecimento do empresariado. O PDITS/Boa Vista foi elaborado com participação de entidades públicas e privadas, do setor empresarial turístico, de outras instituições e da sociedade civil, cujas funções e decisões impactam direta ou indiretamente no desenvolvimento do turismo.

Jéssica Costa